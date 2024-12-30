ختام فعاليات الدورة التدريبية على أعمال الترصد المبني على الحدث في مجتمعات اللاجئين بالدقهلية

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وكيل مديرية الصحة
وكيل مديرية الصحة خلال مديرية الصحة

 
أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزراة الصحة ختام فعاليات الدورة التدريبية على أعمال الترصد المبني على الحدث في مجتمعات اللاجئين  .

جاءت  فعاليات الدورة  فى إطار النظام الجديد، لتحسين سرعة الاستجابة للتهديدات الصحية  لمسئولي ومراقبي الترصد بالمديرية، بحضور الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى، والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي.

أقيمت الدورة على مدار ثلاثة أيام بالتعاون بين الإدارة المركزية للوبائيات والترصد ومديريه الصحة بالدقهلية  (إدارة الوبائيات والترصد )  مع الهلال الاحمر المصري.

 وأوضحت الدكتورة رشا مسعد مدير ادارة الوبائيات والترصد بالمديرية أن هدف البرنامج عرض نظام الترصد القائم على المؤشرات وتدريب العاملين على متابعة مؤشرات ونتائج برنامج الترصد المبنى على الحدث. خاصة وأن المحافظة  تستضيف عددا كبيرا من اللاجئين

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