سعر الذهب اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024 في مصر والعالم

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الذهب

استقر سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024 لليوم الخامس على التوالي، بعد آخر تراجع شهدته أسعار الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات. 

يأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع استقرار الأسعار في الأسواق العالمية في أول يوم عمل للصاغة محليًا وعالميًا.

وفيما يلي أسعار الذهب في مصر وفقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24 اليوم:

  • سعر الجرام: 4274 جنيهًا
  • التغير: لا تغيير ملحوظ

سعر الذهب عيار 21 اليوم:

  • سعر الجرام: 3740 جنيهًا
  • التغير: لا تغيير ملحوظ

سعر الذهب عيار 18 اليوم:

  • سعر الجرام: 3205 جنيهات
  • التغير: لا تغيير ملحوظ

سعر الجنيه الذهب اليوم:

  • سعر الجنيه الذهب: 29920 جنيهًا
  • التغير: لا تغيير ملحوظ

أسعار الذهب عالميًا

على المستوى العالمي، لم يشهد سعر الذهب أي تغييرات تذكر اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024. 

سجلت أوقية الذهب نحو 2615 دولارًا، وهو نفس السعر الذي تم تسجيله في الأيام السابقة.

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