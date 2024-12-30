قافلة طبية تقدم 3700 خدمة مجانية لأهالي قرية البرقي ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، عبر إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنظيم مديرية الصحة.

وتستهدف هذه القوافل توفير خدمات طبية شاملة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، في إطار جهود الحكومة لتقديم الرعاية الصحية وتحقيق سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جاء ذلك أثناء مناقشته لتقرير أعدته الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، حول قافلة طبية تم تنفيذها على مدار يومي السبت والأحد الماضيين في قرية البرقي بمركز الفشن، وتضمنت القافلة 9 عيادات في 8 تخصصات طبية، هي: الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، العظام، والأسنان. وتم تنفيذ القافلة في ظل إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1227 مريضًا وتقديم العلاج بالمجان.

كما شملت القافلة إجراء 109 تحاليل دم، و42 تحليل طفيليات، وإجراء 5 أشعة عادية، بالإضافة إلى إصدار 4 قرارات علاج على نفقة الدولة وتحويل 3 حالات إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، وإجراء 96 موجة فوق صوتية.

وعلى هامش القافلة، تم تنظيم ندوات تثقيفية صحية لعدد 160 مواطنًا، تناولت مواضيع الوقاية من فيروس كورونا، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدي، سلامة الغذاء، سوء استخدام الأدوية، الرضاعة الطبيعية، والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة الشهرية، كما تم إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 300 مواطن، وبذلك، قدمت القافلة 3710 خدمة طبية للمواطنين.

وتتم هذه القوافل تحت إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، بقيادة الدكتور ياسر خيري منسق القوافل العلاجية، والدكتور محمد خلف مسئول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات.