مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين إثر حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل فى أسيوط

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين صباح اليوم الإثنين إثر حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل على الطريق الصحراوى الشرقى القديم قبل النقب بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط

وفى البداية تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بحدوث حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل على الطريق الصحراوى الشرقى القديم قبل النقب بمركز أبنوب

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث مركز شرطة أبنوب وسيارات الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص حدوث حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل على الطريق الصحراوي الشرقى القديم قبل النقب بمركز أبنوب

واسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبنوب المركزى وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي بجامعة أسيوط لتلقى العلاج

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة