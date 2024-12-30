

صرّح مدحت عبد الهادي، نجم الكرة المصرية السابق، بأن سيف الدين الجزيري، لاعب الزمالك، سبق وأن تقدّم بشكوى ضد النادي خلال فترة عمله كعضو بالجهاز الفني للفريق تحت قيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

مدرب الزمالك السابق يكشف مستقبل سيف الجزيري

وأوضح عبد الهادي خلال تصريحات تلفزيونية قائلًا: "الزمالك جدد عقد الجزيري بموافقة الطرفين على جميع شروط التجديد".

وأضاف: "المدير الفني السابق، أوسوريو، كان قد وافق على رحيل الجزيري، مع الاعتماد على ناصر منسي، والتوجه نحو التعاقد مع مهاجم جديد، خصوصًا أن الجزيري كان يتقاضى راتبًا كبيرًا".

وتساءل عبد الهادي: "هل قرار تجديد عقد الجزيري كان بناءً على توصية من الجهاز الفني؟" وتابع: "مع رحيل أوسوريو وتولي معتمد جمال، ثم جوزيه جوميز، هل طلب أي منهما التجديد للاعب؟"

واختتم تصريحاته قائلًا: "أتوقع أن يرحل سيف الدين الجزيري في الفترة المقبلة، ويجب على الزمالك إيجاد حل جذري للأزمة لتفادي أي مشكلات مشابهة في المستقبل".