بدء تسليم درجات أعمال السنة لطلاب النقل لموجهي المواد بالإدارات التعليمية

بدأت الإدارات التعليمية استلام درجات أعمال السنة الخاصة بطلاب صفوف النقل من المعلمين الأوائل، وذلك في إطار الاستعداد لاختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2024/2025.

وقد تم تحديد آلية توزيع درجات التقييمات الشهرية لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي، حيث تم تخصيص 100 درجة تُوزع شهريًا على النحو التالي: 20 درجة لكراسة الحصة، و20 درجة لكراسة الواجب، و20 درجة للتقييم الأسبوعي، و20 درجة لكراسة النشاط، و10 درجات للمهام الشفهية، و5 درجات للمهام المهارية، و5 درجات للحضور والمواظبة. تجدر الإشارة إلى أن هذه الصفوف لا تخضع لاختبارات نهاية الفصل الدراسي.

أما بالنسبة لطلاب الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي، فقد تم تخصيص 40 درجة للتقييم الشهري ضمن درجات أعمال السنة، حيث تُقسم على الشكل التالي: 5 درجات لتقييم الشهر الأول، و5 درجات لتقييم الشهر الثاني، و5 درجات لكراسة الواجب، و5 درجات لكراسة النشاط، و5 درجات للتقييم الأسبوعي، و10 درجات للمهام الأدائية، و5 درجات للمواظبة والسلوك. ويضاف إلى هذه الدرجات 60 درجة تُخصص لاختبارات نهاية الفصل الدراسي.

وفيما يتعلق بطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي، تم تخصيص 70 درجة للتقييم الشهري ضمن درجات أعمال السنة. وتُوزع الدرجات كما يلي: 15 درجة لتقييم الشهر الأول، و15 درجة لتقييم الشهر الثاني، و10 درجات لكراسة الواجب، و20 درجة للاختبارات الأسبوعية، و10 درجات للمواظبة والسلوك. وتُخصص 30 درجة لاختبارات الفصل الدراسي، على أن تُعاد درجات الطالب النهائية إلى أصل المادة البالغ 60 درجة من خلال قسمة المجموع على 100 وضرب الناتج في 60.

أما بالنسبة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، فقد جاءت التقييمات الشهرية وفق الآلية التالية: تم تخصيص 70 درجة للتقييم الشهري تُقسم إلى 15 درجة لتقييم الشهر الأول، و15 درجة لتقييم الشهر الثاني، و15 درجة لكشكول الحصة للواجب، و15 درجة للاختبارات الأسبوعية، و10 درجات للمواظبة والسلوك. كما تُخصص 30 درجة لاختبارات الفصل الدراسي، مع إعادة توزيع الدرجات النهائية بنفس الآلية المذكورة سابقًا لتحويلها إلى الدرجة الأصلية للمادة والبالغة 60 درجة.

هذا النظام يعكس رؤية واضحة لتنظيم عملية التقييم والاختبار لضمان العدالة وتحفيز الطلاب على تحسين أدائهم الأكاديمي والسلوكي.