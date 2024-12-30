إزالة وسحب مياه الأمطار من الشوارع بمدن ومراكز مطروح

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مدن مطروح بعد سحب
مدن مطروح بعد سحب مياه الأمطار

تابع   اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، صباح اليوم الإثنين،جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة مطروح في  إزالة وسحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدن ومراكز المحافظة وتمركز سيارات ومعدات الجهات المعنية من شركه مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح ومراكز المدن والحماية المدنية ببعض المناطق  لتجمعات مياه الأمطار،  بعدما شهدت  عدد من مدن المحافظة  أمطار غزيرة  صباح اليوم الاثنين  وحالة من عدم الاستقرار فى الاحوال الجوية يصاحبها  إنخفاض ملحوظ فى  درجات الحرارة.  

وقام  الدكتور اسلام رجب نائب المحافظ  يرافقه الدكتور ابراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى،وناصر النجار نائب رئيس مجلس مدينة مرسي مطروح صباح اليوم  بتفقد  جهود   التعامل مع تراكمات مياه  الأمطار في عدد من المناطق والشوارع بمدينة مرسي مطروح من خلال السيارات والمعدات والافراد   لسرعة شفط وتصريف تراكمات المياه مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الظروف الجوية وإزالة  تجمعات المياه  في عدد  شوارع وأحياء المدينة وتمركز  فرق الطوارئ   في عدد من مناطق تراكمات المياه لسرعة سحب المياه  سواء  بالشوارع الرئيسية   أو الفرعية 
،مع   مرور سيارة الرصد الميداني لمركز السيطرة لمتابعة أعمال رفع تراكمات المياه،بعدد من مدن المحافظة التى شهدت سقوط أمطار،ومتابعة غرفة العمليات والازمات الرئيسيه بالمحافظة لأى بلاغات والتعامل الفورى معها.

وشدد محافظ مطروح  على استمرار تأهب جميع الأجهزة المعنية من شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومجالس المدن والحماية المدنية والمرور الميدانى لمتابعة الإسراع في إزالة تراكمات مياه الأمطار  من جميع المناطق خاصة نقاط تجمعات المياه  وعلى طول الطريق الساحلى،مع متابعة  الاستجابة لاستغاثات لسحب تراكمات المياه لتيسير حركة السيارات والمواطنين.،ورفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة مع  غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة،على رقم الخط الساخن 114، أو على الرقم الأرضى 0464933158 بالتنسيق وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة  لمتابعة حالة عدم استقرار الأحوال الجوية وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها مع تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار سلبية ناتجة عن حالة الطقس غير المستقرة.

استقرار في الأحوال الأجهزة التنفيذية الأحوال الجوية الاستعداد القصوى الجهات المعنية

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