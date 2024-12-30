موعد عرض مسلسل "سراب" والمنصة الرسمية الناقلة له

تصدر اسم مسلسل “سراب” تريند جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، والمسلسل من المقرر عرضه على منصة TOD يوم الثلاثاء القادم 7 يناير، وقد طرحت المنصة مؤخرًا البرومو التشويقي الرسمي، الذي أوضح بعض ملامح القصة والشخصيات، مما زاد من حماس المشاهدين.



تفاصيل برومو "سراب" وأدوار الأبطال

كشف البرومو عن خطف ابن طارق حسيب، الذي يجسد دوره خالد النبوي، وتوجيه أصابع الاتهام نحو نديم، الشخصية التي يؤديها هاني عادل. نديم كان خطيب زوجة طارق السابقة، والتي تجسدها يسرا اللوزي. كما ظهر في الإعلان الترويجي علاقة رومانسية تجمع بين جيهان الشماشرجي وهاني عادل.



ويجسد خالد النبوى شخصية تدعى طارق حسيب تعتمد على النظام الصارم وتؤمن بأن النجاح يعتمد على القدرة على التنبؤ بالأحداث، بينما تجسد يسرا اللوزي شخصية تدعى ملك زوجة طارق وأم تعمل كطبيبة، تواجه تحديات معقدة على المستوى العائلي.



أما الفنان هاني عادل يجسد شخصية نديم وهي شخصية غامضة ومعقدة تدخل في صراع مع طارق، ويخوض أحمد مجدي دور يعمل في مجال البورصة.



وتخوض دياموند بو عبود، دور ريما مصورة تعيش في مصر، أما الفنان أحمد وفيق يخوض شخصية ذات دور محوري في الأحداث.



تفاصيل مسلسل "سراب"





"سراب" عمل قصير مكون من 10 حلقات، يجمع نخبة من النجوم، أبرزهم خالد النبوي، يسرا اللوزي، هاني عادل، أحمد مجدي، أحمد وفيق، دياموند بو عبود، إنجي المقدم، جيهان الشماشرجي، ومحمد كيلاني. العمل يعد التعاون الأول بين خالد النبوي ويسرا اللوزي، وهو ما يضيف إلى التشويق والانتظار.



قصة المسلسل



تدور أحداث "سراب" حول علاقات معقدة تتشابك بين الخيانة، الحب، والتضحية، في قالب درامي مشوق. العمل مقتبس عن المسلسل الأجنبي **"Seven Types of Ambiguity"**، الذي عُرض لأول مرة عام 2017 في ست حلقات. وقد تولى تأليف النسخة العربية هشام هلال، وأخرجه أحمد خالد.