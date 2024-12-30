محافظ الدقهلية: رفع 3100 طن نواتج تطهير بحملتي نظافة بمركزي المنزلة وبني عبيد

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أن أعمال النظافة اليومية تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بقطاعي البيئة والنظافة بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

جاء تصريحات محافظ الدقهلية خلال متابعته أعمال منظومة النظافة والمخلفات الصلبة والتي قامت برفع 3100 طن نواتج تطهير بمدينتي المنزلة وبني عبيد،

وأضاف "مرزوق" أن إدارة المخلفات الصلبة قامت برفع 3100 طن نواتج تطهير بحملتي نظافة بمركزي المنزلة وبني عبيد

شارك فيها 17 سيارة حمولة الواحدة تبلغ 70 طن، 9 سيارات حمولة 20 طن، وثلاثة حفارات، وخمسة لوادر، بالتنسيق مع رئيسي المركزين ومسئولي المراكز المشاركين في الحملة.

وأوضح محافظ الدقهلية أن العمل يجري في جميع المراكز في إطار خطة عمل تشرف عليها إدارة المخلفات المتكاملة بديوان عام المحافظة وفق احتياجات وأولويات العمل وحسب الاحتياجات على أرض الواقع في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، هذا إلى جانب أعمال النظافة اليومية في تلك المراكز والمدن.

يذكر أن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية قد اعتمد خطة للتخلص تدريجيا من تراكمات القمامة والمخلفات ونواتج التطهير بمراكز ومدن المحافظة، وكلف اللواء عماد عبد الله السكرتير العام المساعد بمتابعة أعمال النظافة، وأوضح الأستاذ محمد حمص مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، أن أعمال النظافة تجري بالتنسيق مع الأستاذ هاني أحمد رئيس مركز ومدينة بني عبيد، والأستاذ حسن عزام رئيس مركز ومدينة المنزلة، والمهندس خالد جلال مدير إدارة المركبات، واشراف الأستاذ فهمي علام وكيل إدارة المخلفات الصلبة، لتكثيف جهود النظافة وفقا لتعليمات محافظ الدقهلية.