طقس نوة عيد الميلاد 2025: تحذيرات من أمطار غزيرة ورياح شديدة

مع اقتراب بداية نوة عيد الميلاد (رأس السنة)، بدأ المواطنون في البحث عن توقعات الطقس والظواهر الجوية المصاحبة لهذه النوة التي تشهدها السواحل الشمالية.

تعرف نوة رأس السنة بكونها من أقوى نوات الشتاء وأكثرها تأثيرًا على الحالة الجوية في مصر، حيث يصاحبها انخفاض حاد في درجات الحرارة، مع هبوب رياح شديدة وأمطار غزيرة على بعض المناطق.

نوة عيد الميلاد 2025

من المتوقع أن تبدأ نوة رأس السنة الميلادية 2025 يوم السبت 28 ديسمبر الجاري، وتستمر لمدة 4 أيام حتى 1 يناير 2025.

وتعتبر هذه النوة من أقوى نوات فصل الشتاء، حيث تؤثر بشكل رئيسي على السواحل الشمالية مثل الإسكندرية ودمياط وبورسعيد، وقد تمتد إلى بعض المناطق الداخلية.

تتميز نوة عيد الميلاد بظروف جوية صعبة تشمل:

انخفاض حاد في درجات الحرارة: تصل درجات الحرارة العظمى في بعض المناطق إلى 18 درجة مئوية، بينما تتراوح الصغرى بين 6 إلى 11 درجة مئوية.

تصل درجات الحرارة العظمى في بعض المناطق إلى 18 درجة مئوية، بينما تتراوح الصغرى بين 6 إلى 11 درجة مئوية. أمطار غزيرة: متوقعة على السواحل الشمالية وأجزاء من المناطق الداخلية.

متوقعة على السواحل الشمالية وأجزاء من المناطق الداخلية. رياح شديدة: تزداد قوتها خلال فترات هطول الأمطار، مما قد يسبب اضطرابًا في الحركة على الطرق.

جدول نوات شتاء 2025

من المتوقع أن يشهد شتاء 2025 العديد من النوات الأخرى التي قد تستمر حتى شهر مارس 2025، وهي:

نوة رأس السنة: 28 ديسمبر 2024 - 1 يناير 2025. نوة الفيضة الكبرى: 12 يناير 2025. نوة الغطاس: 19 يناير 2025. نوة الشمس الصغيرة: 18 فبراير 2025. نوة الحسوم الأولى: 2 مارس 2025. نوة الحسوم الثانية: 9 مارس 2025. نوة الشمس الكبرى: 18 مارس 2025. نوة العودة: 24 مارس 2025.

النصائح والإحتياطات

تزامنًا مع هذه النوة، قد تكون هناك بعض المخاطر التي يجب على المواطنين أخذ الحيطة منها لتفادي الأضرار الناتجة عن الطقس السيئ، ومن أبرز هذه النصائح:

تجنب السفر عبر الطرق الساحلية خاصة في فترات الرياح والأمطار الشديدة. عدم الوقوف بالقرب من المنازل المتهالكة أو الأشجار العالية التي قد تتعرض للانهيار بفعل الرياح. الابتعاد عن الأماكن المفتوحة أثناء الأمطار الغزيرة أو في حالة حدوث الرعد والبرق. عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى خلال فترات الطقس السيئ. توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق المبللة، حيث قد تكون الانزلاقات أكثر احتمالًا. متابعة النشرات الجوية بشكل دوري للحصول على تحديثات حول تغيرات الطقس والتحذيرات المتوقعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم