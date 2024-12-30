الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة أستون فيلا وبرايتون اليوم الإثنين في الدوري الإنجليزي

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا، نظيره فريق برايتون، مساء اليوم الإثنين الموافق 30 من شهر ديسمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



موعد مباراة أستون فيلا ضد برايتون في الدوري الإنجليزي



ومن المقرر أن يلتقي فريق أستون فيلا مع نظيره برايتون، مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة على ملعب فيلا بارك.



تشكيل أستون فيلا المتوقع لمواجهة برايتون



حارس المرمى: مارتينيز

خط الدفاع: كونسا، كارلوس، توريس، ديني

خط الوسط: كامارا، تيليمانز، كاش، روجرز

خط الهجوم: ماكجين، واتكينز

القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا وبرايتون في الدوري الإنجليزي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

