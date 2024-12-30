سعر الذهب اليوم الإثنين 30-12-2024 بعد انخفاض عيار 21 في محلات الصاغة

يواصل سعر الذهب اليوم، الإثنين 30 ديسمبر 2024، الاستقرار بعد آخر انخفاض شهدته أسواق الصاغة، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 استقرارًا عند 3740 جنيهًا للجرام.

تفاصيل الأسعار المحلية للذهب

سعر الذهب عيار 24: سجل 4274.29 جنيه للجرام.

سجل 4274.29 جنيه للجرام. سعر الذهب عيار 21: استقر عند 3740 جنيهًا للجرام.

استقر عند 3740 جنيهًا للجرام. سعر الذهب عيار 18: سجل 3205.71 جنيه للجرام.

سجل 3205.71 جنيه للجرام. سعر الجنيه الذهب: سجل 29920 جنيهًا.

سعر الذهب العالمي: استقر سعر الذهب عالميًا، حيث وصل إلى 2615 دولارًا للأوقية.

تُظهر هذه الأرقام أن الذهب يظل ثابتًا عند أدنى مستوياته الأخيرة، مما يوفر استقرارًا للمستثمرين والمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.