رائحة كريهة وسلس البول.. أخر تطوارت إصابة نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني بمرض سرطان البروستاتا

إصابة رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بمرض سرطان البروستاتا

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رائحة كريهة وسلس البول.. تفاصيل أخر تطورات مرض نتنياهو والعملية الجراحية

يعاني بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني من مرض البروستاتا بالدرجة الثالثة. يعاني من تضخم الغدة بعد إصابته بالتهابات في المسالك البولية. تسبب الأمر في احتباس البول والحاجة إلى قسطرة بولية. يمشي نتنياهو منذ أشهر بقسطرة مربوطة برجليه. يعاني من رائحه كريهة وسلس البول. يعاني من تكوين سائل بول لا يتم تصريفه بسبب ضغط البروستاتا. يزيد من الإصابة بالحرقان وارتفاع الحرارة والحمى والتهبات الكلى.

إصابة نتنياهو بمرض خطير

رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني

1- وكانت البداية عندما أعلنت وسائل عبرية عن إصابة نتنياهو بمرض خطير وهو سرطان البروستاتا.

2- وأوضحت أن نتنياهو يواجه المرض من الدرجة الثالثة.

3- وأكدت أن نتنياهو خضع لعملية جراحية خلال الساعات الماضية.

4- وتم إلغاء مناقشات الحكومة الإسرائيلية خلال الأسبوع الحالي.

5- من المحتمل ألا يسافر نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور حفل تنصيب ترامب.