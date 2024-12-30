تشكيل تشيلسي المتوقع ضد إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

استقر إنزو ماريسكا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، على تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة نظيره فريق إبسويتش تاون، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وستنطلق صافرة مباراة تشيلسي ضد إيبسويتش تاون، مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة 9:45 مساءًا بتوقيت مصر، والساعة 10:45 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر.



تشكيل تشيلسي المتوقع أمام إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي



حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: مالو جوستو، توسين أدرابويو، ليفي كولويل، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: إنزو فرنانديز، مويسيس كايسيدو، كول بالمير.

خط الهجوم: بيدرو نيتو، جادون سانشو، نيكولاس جاكسون.



القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي



والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وستنقل مباراة تشيلسي ضد إبسويتش تاون عبر قناة beIN Sports 2.

