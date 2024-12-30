موعد شهر رمضان 2025: متى يبدأ الشهر الفضيل وعدد أيامه؟

مع اقتراب نهاية شهر جمادى الأول 1446 هجريًا، بدأ العديد من المواطنين في مصر والدول الإسلامية بالبحث عن موعد بداية شهر رمضان 2025.

حيث يُعد الشهر الفضيل من أكثر الفترات التي ينتظرها المسلمون حول العالم، لما يتضمنه من صيام، صلاة، وعبادات.

متى يبدأ شهر رمضان 2025؟

من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان لعام 2025 في يوم الأحد 2 مارس، وفقًا للتقويم الميلادي، وهو ما يعني أن بداية الشهر الكريم ستكون بعد 90 يومًا من اليوم.

سيتم الإعلان عن بداية شهر رمضان بناءً على رؤية الهلال، التي تتبعها دار الإفتاء في الدول الإسلامية لتحديد الموعد الرسمي.

كم تبقى على بداية الشهر الكريم؟

باقٍ 61 يومًا فقط حتى بداية شهر رمضان لعام 2025، حيث يتطلع المسلمون إلى استقبال الشهر الفضيل بالصيام والعبادات.

عدد أيام شهر رمضان 2025

من المتوقع أن يكون شهر رمضان 2025 مكونًا من 29 يومًا، حيث ينتهي في يوم الأحد 30 مارس 2025.

بعد انتهاء الشهر الفضيل، من المتوقع أن يكون يوم الإثنين 31 مارس 2025 هو أول أيام عيد الفطر المبارك، الذي يحتفل فيه المسلمون بانتهاء شهر الصيام وبداية العيد.