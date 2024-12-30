سبب تأخر تجديد زيزو عقده مع الزمالك

أكد بليغ أبوعايد، الناقد الرياضي، أن العقد الجديد لأحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جاهز، وسيتم توقيع العقود خلال الأسبوع القادم.

وقال بليغ، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" تأجيل قرارات لجنة الانضباط من قبل مجلس جمال علام، غير مقبول".

وتابع:" ننتظر الإعلان عن حيثيات العقوبات، ومنشور محمد سراج عضو مجلس الأهلي، منشور عادي".

وعن أزمة الجزيري:" من حق الجزيري المطالبة بفسخ عقده في حالة عدم حصوله على مستحقاته، ويجب على الإدارة أن تتعامل باحترافي مع المحترفين، لأنها كانت مشكلة الإدارة في الفترة الماضية، ويجب أن يكون هناك وعي أكثر من ذلك، لأن النادي تضرر بسبب عدم معرفة اللوائح".

وأردف:" الجزيري حصل على وعد سابق بجدوله مستحقاته المالية، وعمل عقد جديد له وهذا لم يحدث وهو ما أغضب اللاعب، وفي حالة إنهاء مشكلته، يكون بقاءه الأفضل من التعاقد مع مهاجم جديد".

وأكمل:" عقد زيزو جاهز، ولكن الأزمة والتأخير في التجديد، بسبب سفر ممدوح عباس في إجازة، وعند عودته أول يناير سيجدد اللاعب عقده، وهناك خلاف بسبب طريقة توزيع راتبه في العقد".

وشدد:" زيزو يريد وضع قيمة المقابل المادي الذي سيحصل عليه من ممدوح عباس في العقد، ومن حقه الانتقال للأهلي، بسبب تباطئ الزمالك".

