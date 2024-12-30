انهيار عبدالباسط حمودة من البكاء في جنازة الراحل أحمد عدوية

الفجر الفني
عبدالباسط حمودة
عبدالباسط حمودة

دخل الفنان عبدالباسط حمودة في نوبة بكاء شديدة، أثناء انتظاره لأداء صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل أحمد عدوية، الذي رحل عن عالمنا، مساء أمس الأحد، عن عمر يناهز الـ 78 عامًا.

وفاة أحمد عدوية
 
 

يشار أن الفنان محمد عدوية نجل الراحل أحمد عدوية، أعلن وفاة والده، مساء أمس الأحد، من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
 

وكتب محمد عدوية:" الله يرحمك يا بابا، رحم الله طيب القلب...حنون القلب، جابر الخواطر"، معبّرًا عن حزنه الكبير لفقدانه".
 

آخر أعمال أحمد عدوية
 

ويذكر أن آخر أعمال أحمد عدوية الغنائية، كانت تحمل عنوان "على وضعنا"، وشارك فيها بالغناء مع نجله محمد عدوية والفنان محمد رمضان. الأغنية من كلمات أمير شيكو، ألحان ديزل وعبده الصغير، وتوزيع ديزل، والكليب من إخراج حسام الحسيني.

احمد عدوية اخر أعمال أحمد عدوية الفنان محمد عدوية عبدالباسط حمودة وفاة أحمد عدوية

مواد متعلقة

عاجل - وفاة الفنان أحمد عدوية: الأسباب ومسيرته الفنية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - وفاة الفنان أحمد عدوية: الأسباب ومسيرته الفنية

شاهد ليفربول يدمر وست هام في عقر داره.. أهداف جنونية وعالمية فيديو | الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد ملخص مباراة وست هام × ليفربول (0-5) | الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 19

عاجل - 27 شهيدا و149 مصابا فى 3 مجازر إسرائيلية بغزة خلال 24 ساعة

المنتخب الكويتي يتسلح بجماهيره وتاريخه أمام طموح البحرين في قبل نهائي "خليجي 26"

المِهْرجانات الشّعرية.. مساحات إبداعيّة خالدة

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

انهيار عبدالباسط حمودة من البكاء في جنازة الراحل أحمد عدوية