انهيار عبدالباسط حمودة من البكاء في جنازة الراحل أحمد عدوية

دخل الفنان عبدالباسط حمودة في نوبة بكاء شديدة، أثناء انتظاره لأداء صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل أحمد عدوية، الذي رحل عن عالمنا، مساء أمس الأحد، عن عمر يناهز الـ 78 عامًا.

وفاة أحمد عدوية





يشار أن الفنان محمد عدوية نجل الراحل أحمد عدوية، أعلن وفاة والده، مساء أمس الأحد، من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وكتب محمد عدوية:" الله يرحمك يا بابا، رحم الله طيب القلب...حنون القلب، جابر الخواطر"، معبّرًا عن حزنه الكبير لفقدانه".



آخر أعمال أحمد عدوية



ويذكر أن آخر أعمال أحمد عدوية الغنائية، كانت تحمل عنوان "على وضعنا"، وشارك فيها بالغناء مع نجله محمد عدوية والفنان محمد رمضان. الأغنية من كلمات أمير شيكو، ألحان ديزل وعبده الصغير، وتوزيع ديزل، والكليب من إخراج حسام الحسيني.