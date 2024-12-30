نائب محافظ مطروح ورئيس المياه فى جولة للاطمئنان على السيولة المرورية

قام الدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح والسيد الدكتور إسلام رجب، نائب محافظ مطروح بجولة تفقدية لمتابعة شوارع مدينة مرسى مطروح بهدف الاطمئنان على السيولة المرورية نتيجة هطول الأمطار فجر اليوم.

بدأت الجولة في ساعات الصباح الباكر حيث قام الدكتور إبراهيم خالد والدكتور إسلام رجب بزيارة المناطق والشوارع الحيوية والناطق الساخنة التي تتأثر من جراء الأمطار. شملت الجولة تفقد العديد من الشوارع والطرقات الرئيسية في مدينة مرسى مطروح للتأكد من عدم وجود تجمعات لمياه الامطار التي قد تعيق حركة المرور.

أوضح الدكتور إبراهيم خالد أن الشركة قد اتخذت جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار. تم نشر فرق الطوارئ في جميع أنحاء المدينة للعمل على إزالة المياه المتجمعة وضمان عودة الحركة المرورية إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.

كما تم استخدام مضخات المياه والأدوات الحديثة لتسريع عملية التصريف ومنع حدوث أية اختناقات مرورية.

أكد السيد الدكتور إسلام رجب على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان فعالية هذه الجهود. وأشاد بالدور الكبير الذي تلعبه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح في تحسين البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، والتعامل الفوري مع المشكلات الناجمة عن الظروف الجوية الصعبة. كما دعا المواطنين إلى التعاون مع الجهات المعنية والإبلاغ عن أي مشكلات تواجههم لضمان معالجتها بسرعة.

تأتي هذه الجولة التفقدية لتعكس الالتزام المستمر من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح ومحافظة مطروح بتقديم أفضل الخدمات وضمان استمرارية الحياة اليومية للمواطنين دون تعطل. من خلال هذه الجهود المشتركة، يتم تحقيق رؤية مستقبلية تهدف إلى تحسين جودة الحياة وضمان التنمية المستدامة في المنطقة.