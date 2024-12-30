مركز البحوث الزراعية يعزز الدور الإرشادي في الفيوم ضمن مبادرة لتنشيط المراكز الإرشادية الزراعية

محافظات
بوابة الفجر

نفذ مركز البحوث الزراعية مبادرة متميزة بقرية منشأة الجمال (قصر رشوان)، مركز طامية بمحافظة الفيوم. 

تأتي هذه الأنشطة تنفيذًا لتوجيهات  علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم.

وقد أُقيمت الفعاليات تحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وبالتنسيق مع الأستاذ الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، وبإشراف الأستاذ الدكتور ياسر الحيمري، المنسق العام للأنشطة الإرشادية والتدريبية بالمركز. كما تمت بالتعاون مع الدكتور أسامة دياب، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، والدكتور أحمد إبراهيم، مدير محطة البحوث الزراعية بالمحافظة.

زيارة حقلية وإجابة عن تساؤلات المزارعين
شمل النشاط زيارة حقلية لمحصولي البصل والبرسيم، حيث أجرى الفريق الإرشادي البحثي مناقشات موسعة مع المزارعين للإجابة عن استفساراتهم وتقديم النصائح الزراعية اللازمة.

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أعضاء الفريق الإرشادي
شارك في الأنشطة فريق متخصص ضم نخبة من الباحثين والخبراء:

1. أ.د/ أماني نادي صيام – معهد بحوث وقاية النباتات.


2. د/ جمال علي أبو العلا – معهد بحوث الاقتصاد الزراعي.


3. د/ محمد حفني يونس – معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية.


4. د/ ولاء فتحي مصطفى – معهد بحوث أمراض النباتات.


5. م/ محمود صالح – الإدارة الزراعية بطامية.

 

تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التواصل مع المزارعين وتقديم الدعم الفني اللازم لتحسين الإنتاجية الزراعية، مما يعكس الدور الريادي لمركز البحوث الزراعية في دعم التنمية الزراعية المستدامة.

 

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