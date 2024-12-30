رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد

الفجر السياسي
المستشار عبدالوهاب
المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد.


وقال عبد الرازق في البرقية: فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باسمي وباسم أعضاء مجلس الشيوخ أهنئ فخامتكم بالعام الميلادي الجديد، وأدعو الله عز وجل أن ينعم على مصرنا فى هذا العام بالسلم والأمن والرخاء، بقيادة فخامتكم، وأن تتجاوزوا بها كل التحديات، وأن يتحقق على أيديكم ما يصبو إليه كل مصري وعربي.


وفى مطلع العام الجديد ندعو لفخامتكم بموفور الصحة والعافية، وأن يكلل مجهوداتكم بالتوفيق والنجاح لتظل مصر عظيمة وأبية، وينعم أهلها بالرخاء والرفاه. حفظ الله مصر بلدًا آمنًا مطمئنًا، وكل عام وفخامتكم بخير”.

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