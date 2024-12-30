إصابة طالبة بكلية الطب اثر سقوطها من الطابق الخامس بمنزل أسرتها ببني سويف

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جامعة بني سويف الاهلية
جامعة بني سويف الاهلية

أصيبت طالبة بالفرقة الاولى بكلية الطب البشرى بالجامعة الاهلية بكسور وكدمات جراء سقوطها من الطابق الخامس بمنزل أسرتها بمدينة بنى سويف شرق النيل أثناء مذاكرتها على سطح الفيلا وقال عدد من زملائها أنها أصيبت بدوار نتج عنه سقوطها من الطابق الخامس وتم نقلها إلى مستشفى خاص للعلاج.

 

واصدر إتحاد طلاب جامعة بنى سويف الاهلية بيانا تقدموا فيه بخالص الدعاء والشفاء لزميلتهم لجين أحمد عبدالفتاح الطالبة المقيدة بالفرقة الاولى بكلية الطب البشرى والتى تعرضت لحادث أليم إثر سقوطها من الطابق الخامس بمنزلها ونحن على ثقة في الله على شفائها وندعو الجميع بالدعاء لها بالشفاء في هذه اللحظات الصعبة كما نؤكد أننا على تواصل مع أسرتها لمتابعة حالتها الصحية أول بأول.

 

وقال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف الاهلية، أننا ندعو لها بالشفاء العاجل ونفى أن تكون قد سقطت من الجامعة الاهلية لإنه لا يوجد مدن جامعية للجامعة الاهلية كما أن مبنى الجامعة الاهلية مكون من 3 طوابق فقط وأن ما اثير حول سقوطها في الجامعة الاهلية غير صحيح، وأن طلب من مسؤولى الجامعة متابعة حالة الطالبة وتقديم الرعاية الكاملة لها في حالة طلب أسرتها.

 

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