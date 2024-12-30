رئيس مياه القناة: الانتهاء من أعمال أحلال وتجديد مرشحات محطة فايد الكبري

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الاثنين، الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد مرشحات المرحلة 600، وجاري تغير الواني الخاصة بالوسط الترشيحي للمرحلة 800، وذلك لانتاج كوب مياه نظيف لخدمة المواطنين طبقا لوزارة الصحة، وتعمل محطة مياه فايد بطاقة تصميمية 1400 لتر ثانية، وتخدم قطاع عريض بداية من حدود محافظة السويس كوبري السيل حتي قرية سرابيوم.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إنه تم الانتهاء ايضا من أعمال الاحلال والتجديد من محطة مياه كومباكت عادلو وتغير الوسط الترشيحي ودهان حويات العكره والمروقه، وتبلغ الطاقة التصميمية للمحطة 30 لتر ثانية، وتخدم قرثة سرابيوم والمناطق المجاورة، ويأتي ذلك فى إطار تنفيذ خطة الإحلال والتجديد لشركة محافظات القناة بهدف الحفاظ على أصول قطاع مياه الشرب والصرف الصحى والاستثمارات التى يتم ضخها فى هذا المرفق الحيوى الهام.

وأكد رئيس مياه وصرف صحي القناة، ان جميع الأعمال تتم وفقًا للمواصفات والاشتراطات الفنية وذلك للقضاء على مشكلات مياه الشرب في المناطق تغذيها المحطة، وتطوير مأخذ المحطة طبقا للكود المصرى والاهتمام بالموقع العام للمحطة، وتأمينه أولًا بأول، مؤكدًا على أهمية أعمال الصيانة والإحلال والتجديد، حفاظًا على الأصول وضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، علي استمرار أعمال دهان الأسوار والبلدورات، وتهيئة الأرضيات والنظافة العامة، بجميع المحطات سواء مياه الشرب أو رفع الصرف الصحى فى محافظات إقليم القناة" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك للارتقاء بالشكل الحضارى والجمالى من أجل الحفاظ على المظهر العام للمحطاتبجميع القطاعات والمناطق.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، علي استمرار حملات التوعية والندوات لطلاب المدارس بمحافظات القناة" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد" بترشيد استهلاك مياه الشرب والتى تستهدف التواصل مع كافة فئات وشرائح المجتمع، والتي تستهدف تأسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه، وتربية النشء على السلوكيات الصحيحة فى التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستخدام.