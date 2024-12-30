عاجل - تصل لـ2 تحت الصفر.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم في مصر (التفاصيل الكاملة)

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حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم في مصر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار انخفاض درجات الحرارة بكافة الأنحاء ليسود البلاد أجواء شتوية شديد البرودة تصل لحد الصقيع ببعض المناطق.

ووفقا لخريطة التنبؤات الجوية لهيئة الأرصاد الجوية، متوقع أن تسجل درجات الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى 11 درجة، وتصل لـ2 درجة تحت الصفر فى سانت كاترين، وتصل لـ 4 و5 درجات بشمال الصعيد.

ويسود اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024، طقس بارد على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة، اليوم، على كافة الأنحاء، ونشاط رياح أحيانا على بعض المناطق، وفرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 09، وسوهاج العظمى 19 درجة، والصغرى 06، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 07، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجات.

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