الشائعات وتزييف الوعى معركة الحاضر وتحديات المستقبل فى ندوة لمركز النيل للإعلام بأسيوط

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جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظم مركز النيل للإعلام بأسيوط اليوم الإثنين ندوة تحت عنوان الشائعات وتزييف الوعى معركة الحاضر وتحديات المستقبل.

واستهدفت الندوة التعرف على كيفية استخدام الشائعات فى تزييف الوعى والتأكيد على دور مؤسسات المجتمع فى محاربة الشائعات.

وحاضر فى الندوة الدكتورة ماجدة محمد عبد الباقى استاذ الإعلام بكلية الآداب بجامعة أسيوط وأحمد مصطفى ريان موجه أول إعلام تربوى بمديرية التربية والتعليم بأسيوط وميرفت أبوحشيش مدير عام إدارة البرامج بتلفزيون الصعيد مشيرين إلى أن الشائعات هى أداة لضرب استقرار المجتمع، المواطن الواعى هو حائط الصد الأول المنيع فى معركة مواجهة حرب الشائعات،ضرورة مشاركة كافة المؤسسات للتصدى للشائعات بالرد الفورى عليها.

وفى نفس السياق تم التنويه إلى أن الشائعات تكثر فى اوقات الأزمات والحروب وعلينا ألا نكون أداة أو سبب فى نشرها،يجب عدم أخذ المعلومات والأخبار من وسائل التواصل الاجتماعى، قبول الشائعات هو جزء من الموروث الثقافى الخاص بنا،مصر فى مرمى الشائعات وهناك مراكز تابعة للدولة لرصدها وتفنيدها، توجد كتائب اليكترونية مهمتها نشر الشائعات فى مختلف المجالات لزعزعة الأمن واستنزاف الدولة ومقدراتهاوتم ذكر أمثلة للشائعات المتنوعة حيث أن هناك قصف معلوماتى يعتمد على نشر اخبار مغلوطة وكاذبة.

وقد أوصى الحضور بضرورة وضع قواعد قانونية ملزمة لما يتم نشره على المنصات الإليكترونية،حجب المواقع المشبوهة،استغلال التكنولوجيا لنشر الفكر الصحيح وتنمية الفكر النقدى لدى المواطن للتميز بين المعلومة الصادقة والمعلومة الكاذبة.

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