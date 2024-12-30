مجلس الدولة يلزم أزهرية أسيوط بدفع 53 ألف جنيه لهيئة التأمين الصحي

ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، المنطقة الأزهرية بمحافظة أسيوط بأن يؤدي إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي باقي قيمة اشتراكات التأمين الصحي وهي 53 ألفا و748 جنيها عن العام الدراسي 2020/ 2021.



وذكرت الجمعية في فتواها، أن قرار وزير الصحة رقم 15 لسنة 1993 أوجب تحصيل اشتراكات التأمين الصحي من طلاب المدارس الذين يُطبق نظام التأمين الصحي عليهم بقرار من وزير الصحة، وأن الطلاب المقيدين بالمنطقة الأزهرية بمحافظة أسيوط ممن يسري عليهم ذلك النظام بمقتضى قرار وزير الصحة رقم 302 لسنة 1994.

تحصيل الاشتراكات المستحقة على الطلاب

وأوضحت الجمعية، أنه يتعين تحصيل الاشتراكات المستحقة على الطلاب وتوريدها إلى فرع هيئة التأمين الصحي المختص، ولما كان الثابت من التقرير الذى أعدته اللجنة المُشكلة تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية أن إجمالي عدد الطلاب المقيدين في العام الدراسي المشار إليه المستحق عنهم اشتراكات التأمين الصحي هو 90 ألفا و440 طالبًا.

جملة اشتراكات التأمين الصحي

وأضافت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن جملة اشتراكات التأمين الصحي المستحقة عن هؤلاء الطلاب مليون و85 ألفا و280 جنيهًا، وأن جملة الاشتراكات المسددة من قِبل المنطقة الأزهرية بمحافظة أسيوط عن ذلك العام مبلغ مليون و31 ألفا و532 جنيهًا، ومن ثم يتبقى مبلغ يجب سداده بقيمة 53 ألفا و748 جنيهًا من قيمة اشتراكات التأمين الصحي عن العام الدراسي المشار إليه؛ الأمر الذى يتعين معه إلزام المنطقة الأزهرية بمحافظة أسيوط بسداد هذا المبلغ إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.