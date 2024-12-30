مجلس الدولة يبرئ ذمة مديرية المساحة بسوهاج من دفع فروق الضريبة على القيمة المضافة



برأت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع الهيئة المصرية العامة للمساحة مديرية المساحة بسوهاج» من أداء قيمة فروق الضريبة على القيمة المضافة المطالب بها عن الفترة من 1 يوليو 2017 وحتى 30 يونيو 2019، كما إنتهت إلى عدم أحقية الهيئة المصرية العامة للمساحة مديرية المساحة بسوهاج فى المطالبة برد ما تم مداده بالزيادة من الضريبة على القيمة المضافة.



براءة ذمة الهيئة من ضريبة القيمة المضافة

قالت الجمعية في فتواها، أن إجمالي ضريبة القيمة المضافة على الهيئة مديرية المساحة بسوهاج خلال فترة النزاع من 1 يوليو 2017 وحتى 30 يونيو 2019 يبلغ 334 و198 ألف 81 جنيها، سددت الهيئة منه مبلغا مقداره 365 مليون 464 ألف 196 جنيها، وبذلك تكون مديرية المساحة بسوهاج قد سددت مبالغ تزيد عن تلك المطالب بها بواقع مبلغ مقداره 13 مليون 265 ألف و215 جنيها، ومن ثم تبرأ ذمة الهيئة المصرية العامة للمساحة مديرية المساحة بسوهاج من أداء قيمة الفروق الضريبية المطالب بها.

لا يجوز تحصيل ما تم دفعه.



وأضافت إنه فيما يخص طلب الهيئة استرداد ما تم سدادة لمصلحة الضرائب المصرية بالزيادة تحت مسمى الضريبة على القيمة المضافة، فإن عباء تحصيل هذه الضريبة يتحمله متلقي الخدمة بحسيانها ضريبة غير مباشرة، ويقتصر دور الهيئة - بوصفها مكلفا - على تحصيلها من متلقي الخدمة وتوريدها إلى المصلحة، ومن ثم فإنه لا يحق لها المطالبة يرد قيمة الضريبة التي قامت بتحصيلها وتوريدها المصلحة الضرائب.