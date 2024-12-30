إصابة سيدة إثر نشوب حريق فى منزل بقرية مير فى أسيوط

أصيبت سيدة اليوم الإثنين إثر نشوب حريق فى منزل بقرية مير بمركز القوصية بمحافظة أسيوط

وفى البداية تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة باصابة سيدة إثر نشوب حريق فى منزل بقرية مير بمركز القوصية

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحريق ضباط مباحث مركز شرطة القوصية وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية بأسيوط وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق فى منزل بقرية مير بمركز القوصية

واسفر الحريق عن إصابة سيدة وتم نقلها إلى مستشفى القوصية المركزي لتلقى العلاج

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة