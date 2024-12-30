محافظ الدقهلية: تحصين وكشف وعلاج أكثر من 4 آلاف رأس ماشية وطيور وأشعة سونار

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال القوافل البيطرية العلاجية المجانية، للتحصين والكشف على رؤوس الماشية والدواجن ومقاومة الأمراض، التي تقوم بتنفيذها مديرية الطب البيطري بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية، وحمايتها من الأمراض، أسفرت تحصين وكشف وعلاج أكثر من 4 آلاف رأس ماشية وطيور وأشعة سونار.

وأكد أن الدولة توفر جميع أشكال الدعم اللازم لتنمية والحفاظ على الثروة الحيوانية بإطلاق القوافل المجانية في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية على تضافر كافة الجهود والتعاون والتنسيق بين مديرية الطب البيطري والوحدات المحلية للمراكز والمدن لتوفير الدعم اللازم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة،وأشار إلى أهمية التوعية الشاملة لأصحاب رؤوس الماشية بالحملة وسرعة تحصين الحيوانات ورؤوس الماشية.

من جهته أوضح الدكتور السيد الحسنين مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية أن أعمال التحصين والكشف تجري في جميع الوحدات البيطرية بالمحافظة لمنع الإصابة بالأمراض ومكافحة العدوى وتشمل الحملة التحصين والكشف والعلاج لرؤوس الماشية والأغنام والأبقار والجاموس والطيور وأشعة السونار بالاضافة إلى التلقيح الاصطناعي.

وأضاف أن مديرية الطب البيطرى تقوم كذلك بمراقبه أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية، كما تقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين من خطورة الأمراض الوبائية وأهمية التحصين ضد مختلف الأمراض.