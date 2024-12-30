عشان تقضي رأس السنة.. 6 أماكن "على قد الإيد" في القاهرة

قضاء ليلة رأس السنة تعد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام المصري خلال الساعات الحالية بالتزامن مع اقتراب نهاية عام 2024.

ليلة رأس السنة

وتساءل الرأي العام المصري عن ليلة رأس السنة وذلك لمعرفة الأماكن التي يمكن الذهاب إليها للاحتفال بتلك الليلة خلال الساعات المقبلة.

موعد ليلة رأس السنة 2025

وفقا للحسابات، فأن أول أيام العام الجديد 2025 يوافق يوم الأربعاء 1 يناير 2025، وتوافق ليلة رأس السنة يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، وتحرص أغلب الأسر والأصدقاء على التجمع أو الخروج معا لاستقبال العام الجديد.

أماكن في القاهرة للاحتفال برأس السنة

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الأماكن التي تتوفر بأسعار مناسبة ويمكن الاحتفال برأس السنة بالذهاب إليها الساعات القادمة:

1- الحديقة الدولية: تعد الحديقة الدولية في مدينة نصر من أفضل أماكن التنزه في القاهرة، حيث تتميز الحديقة بتصميمها الفريد، فهي تحتوي على مناطق محاكاة لعدة دول مثل الصين واليابان وغيرها.

2- حديقة الفسطاط: تعتبر حديقة الفسطاط بمصر القديمة واحدة من أكبر وأجمل الحدائق في القاهرة، وتعد مكانًا مثاليًا للاستمتاع بالطبيعة، والحديقة تتمتع بمساحات خضراء واسعة، وأماكن مخصصة للمشي والجلوس في جو مريح وهادئ في رأس السنة.

3- مدينة 6 أكتوبر: إذا كنت من محبي الملاهي والألعاب، فإن دريم بارك في مدينة 6 أكتوبر تقدم لك أجواء احتفالية في رأس السنة، حيث يمكنك قضاء وقت ممتع في الألعاب المختلفة والمرافق الترفيهية. الحديقة المائية والقطار السريع وغيرها من ألعاب.

4- نهر النيل: يمكنك التنزه على ضفاف النيل بالقاهرة أو على أحد الكباري الشهيرة مثل "كوبري قصر النيل أو كوبري 15 مايو"، كما يمكنك أخذ جولة على البواخر النيلية التي تقدم حفلات غنائية وعشاء بجانب النيل.

5- حديقة الأزهر: تقع حديقة الأزهر بالقاهرة في قلب القاهرة وتتمتع بإطلالات رائعة على أهرامات الجيزة، ويمكن للزوار التمتع بالمشي في المساحات الخضراء أو تناول الطعام في المطاعم الموجودة داخل الحديقة.



6- حديقة الميريلاند: تعتبر حديقة الميريلاند بمصر الجديدة واحدة من أقدم الحدائق في المدينة، مع مساحتها الواسعة وأشجارها القديمة، ويمكنك الاستمتاع بمسارها الهادئ في ليلة رأس السنة، وتقع الحديقة بالقرب من العديد من المقاهي والمطاعم التي توفر أماكن للاسترخاء بعد التنزه.

