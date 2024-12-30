عاجل - موعد صرف معاشات يناير 2025.. اعرف التفاصيل ونسبة الزيادة

معاشات يناير 2025.. تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بعد غد الأربعاء صرف معاشات يناير 2025 لأصحاب المعاشات مع تيسير كل إجراءات الصرف لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات.

معاشات يناير 2025

كما ستبدأ تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اعتبارًا من بعد غد الأربعاء فى زيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيها، كما سيتم زيادة الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهى خدمته اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيها بدلًا من 1300 جنيه، كما سيتم أيضا رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1/1 /2025.