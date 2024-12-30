تيسيرا على المواطنين..محافظ الدقهلية يعلن منح مهلة سداد شهر إضافي لحاجزي مساكن التعاونيات

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية عن منح مهلة إضافية لمدة شهر لسداد المستحقات لدى حاجزي مساكن التعاونيات بشارع عبدالسلام عارف ، بالتنسيق مع اللواء وليد البارودي رئيس الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان والبناء، تيسيرا على المواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية أن هذه المهلة تأتي في إطار مراعاة الظروف الاجتماعية والأبعاد الإنسانية للذين تخلفوا عن الإلتزام بسداد مستحقاتهم المالية وبمناسبة العام الميلادي الجديد، وأوضح أن الموعد المحدد للسداد كان نهاية العام الحالي والذي كان يمثل المهلة الأخيرة لسداد مستحقات الدولة.

وأضاف محافظ الدقهلية أنه تم مد هذه المهلة لمدة شهر آخر من العام الجديد، كما تم منح الحاجزين فرصة تقسيط التزاماتهم المالية حتى 50% من متأخراتهم المالية على أقساط تمتد أربع سنوات بسعر الفائدة في البنك المركزي المصري، وناشد المستفيدين بوحدات مساكن التعاونيات سرعة الانتهاء من إجراءات السداد وتسوية أوضاعهم خلال هذه المهلة.