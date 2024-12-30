على قدم وساق لمواجهة تداعيات الطقس السيئ..استجابة سريعة لكسح وشفط لتجمعات مياه الأمطار في الإسكندرية

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أعمال شفط ومسح مياه
أعمال شفط ومسح مياه الأمطار بالإسكندرية

 تابعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة بشارع شهر العسل بمنطقة البيطاش بنطاق حي العجمي.

وجاء ذلك في ضوء تكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بالمتابعة اللحظية لأعمال رفع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي تشهدها الإسكندرية والاستجابة سريعة لشكاوى المواطنين. 

 

وأكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، في بيان عاجل،  قائلًا " تواصل الأجهزة التنفيذية في الإسكندرية العمل على قدم وساق لمواجهة تداعيات الطقس السيئ الذي تشهده المحافظة،  وتركز الجهود على سرعة رفع تجمعات مياه الأمطار من الشوارع لتيسير حركة المواطنين والمركبات، مع التأكيد على جاهزية فرق الطوارئ للتدخل الفوري في حالة ظهور أي مشكلات جديدة.


ونوهت محافظة الإسكندرية  أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في حالة انعقاد بشكل دائم لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار، فضلا عن المتابعة المستمرة علي مدار الساعة من خلال مركز السيطرة للتدخل الفوري حال رصد أي تداعيات ناتجة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وجدير بالذكر أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة وهي كالتالي:

الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام "4234132، 4234131، 4234133، 4234134، 4234135، 4234136، 4234137، أو من أي محمول على الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175،
والخط الساخن لشركة مياه الشرب 125".

 

 

 


 

 

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