محافظ القليوبية يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ببنها

محافظات
محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

تفقدَّ المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين التابع لمركز ومدينة بنها يُرافقه اللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد للمحافظة.

والتقى محافظ القليوبية، خلال تفقده عدد من المواطنين واستمع إلى مطالِبهم واستفساراتهم حول قانون التصالح الجديد والتسهيلات المقدمة وإلى مشاكلهم الأُخرى التي تواجههم في المحافظة ككُل، مؤكدًا على انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، لتقديم كافة سُبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المُتقدمين للتصالح، ومتابعة كافة الشكاوى والعمل حلها أولًا بأول لتقديم خدمات مُتميزة للمواطن القليوبي.

ووجه "عطية" رئيس المركز التكنولوجي بمُتابعة ملف التصالح بإستمرار لتسريع مُعدلات الأداء وتذليل كافة المُعوقات وإبراز أهمية التصالح ومزاياه، والعمل على تعريف المواطنين بالمُستندات المطلوبة، مُشددًاعلى ضرورة وجود تنفيذيين مختصين للرد على إستفسارات المواطنين، والإشراف على اللجان لضمان سير العمل وحصول المواطنين والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية.

المركز التكنولوجي

WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.52.35 PM (1)
WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.52.35 PM (1)
WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.52.34 PM (1)
WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.52.34 PM (1)
WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.52.34 PM
WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.52.34 PM
WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.52.35 PM
WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.52.35 PM
المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين المهندس أيمن عطية محافـظ القليوبيــة قانون التصالح الجديد

مواد متعلقة

القليوبية تتعرض لموجة طقس سيئ وأمطار

محافظ القليوبية ينتقل إلى موقع انهيار أرضي أسفل أحد العقارات في قرية العلوة

توفير 25 سيارة خفيفة بديلة للتوك توك لمواجهة أزمة المواصلات بالقليوبية

العثور على جثة طبيب سقط من أعلى عقار ببنها

السيطرة على حريق اندلع بشقة سكنية بشبرا الخيمة

محافظ القليوبية: تفعيل كافة الآليات المتاحة لتسهيل التواصل مع المواطنين

محافظ القليوبية يكرم المتميزين في مشروع صقر 141 (صور)

محافظ القليوبية يحذر من التلاعب في مستندات وإجراءات التصالح

الأكثر قراءة

عاجل - وفاة الفنان أحمد عدوية: الأسباب ومسيرته الفنية

شاهد ليفربول يدمر وست هام في عقر داره.. أهداف جنونية وعالمية فيديو | الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل - وفاة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال.. ما حقيقة الأمر؟

جروس يحدد صفقات الزمالك والراحلين في ميركاتو يناير

عاجل.. السويحلي الليبي يوافق على شرط كهربا

شاهد ملخص مباراة وست هام × ليفربول (0-5) | الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 19

جلسة حاسمة بين الخطيب وكولر في الأهلي

تشعر بشلل أثناء النوم؟ تعرف على أسباب حدوث الجاثوم وطرق علاجه