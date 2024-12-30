بدء تنفيذ البرنامج التدريبي لبناء قدرات ميسرات حضانات الاطفال بالدقهلية

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وكيل وزارة التضامن
وكيل وزارة التضامن خلال الفعاليات

شهدت اليوم الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية البرنامج التدريبى الذي استهدف "150" من ميسرة من حضانات الأطفال ادارات مركز المنصورة وغرب بالتعاون مع جمعية تدريب العاملين في مجال الأسرة والطفولة والجمعية الشرعية بالدقهلية.

وخلال محاضرتها اوضحت "جلالة" ان البرنامج يتضمن استراتيجيات تطور الطفل بشكل صحي ونفسي سليم،  ويعزز السلوكيات الإيجابية بطريقة محبة وداعمة وطرق التربية الإيجابية  وآليات بناء العلاقات الفاعلة مع الأطفال،لتحفيز النمو الإيجابي وتعزيز السلوكيات الجيدة من خلال التواصل الفعال.

كما تطرقت لطرق واليات تعديل السلوك للأطفال وعدم تعنيف الأطفال امام بعضهم


شارك في تنفيذ  البرنامج المهندس عفت داود رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية بالمنصورة والمشرف العام للجمعيات الشرعية بالدقهلية والاستاذ أنس علاء سنجاب الأمين العام للجمعية الشرعية بالدقهلية،الاستاذة نادية دياب مدير ادارة الاسرة والطفولة،والدكتور صلاح لطفي، الاستاذة حنان الخربوطلي مسئول حضانات غرب المنصورة.

تأتي الفاعليات فى إطار تنفيذ مبادرة فخامة رئيس الجمهورية "بداية جديده لبناء الانسان "، واهتمام وزارة التضامن الاجتماعى بالطفوله المبكرة،تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيره التضامن الاجتماعي، اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

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