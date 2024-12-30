مدير تعليم مطروح تتفقد مسار الدراسة بالمدرسة الميكانيكية العسكرية بحضور

تفقدت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح اليوم الاثنين بجولة مفاجئة لمدرسة مطروح الثانوية العسكرية الميكانيكية بالكيلو 1 لمتابعة انضباط العملية التعليمية وانتظام الدراسة بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية والعميد لؤي محمد عبدالجواد القائد العسكري للمدرسة وأيمن الصاوي مدير عام التعليم الفني وخالد نصار مدير التعليم الفني بإدارة مطروح ومحمد الصباح مدير المدرسة

وتابعت مدير المديرية جوانب من التدريبات العملية للطلاب بأقسام هندسة السيارات والتركيبات الكهربية والالكترونيات والتبريد والتكييف وأعمال النجارة والبترول والتشغيل واللحام واستمعت لشرح من الطالب عبد الله السيد احمد بقسم الالكترونيات والذي قام بتصميم موقع للتسويق الالكتروني بالكامل دون الاستعانة بأي اكواد جاهزة كذلك تابعت شرح الطالب علي عبد السلام والذي قام بتصميم وتنفيذ موقع الكتروني سياحي وترفيهي عن واحة سيوة بالكامل كذلك شرح الطالب معاذ صلاح الدين والذي صمم موقعا للذكاء الاصطناعي والروبوت عن طريق البرمجة بالكامل كذلك تابعت تصميم الطالب عمار مجدي لموقعا مخصصًا للبيع الالكتروني والتسويق بالكامل أيضا تصميم الطالب محمد رمضان لقاعدة بيانات لادارة الشركات.

وتفقدت تدريبا عسكريًا مبسطا لبعض طلاب المدرسة أظهروا خلاله قدراتهم الفائقه وحماسهم الوطني فى التدريبات البدنيه والفنية

كذلك تابعت مسار العمل بغرفة التقييم والتحكم الخاصة بنظام الجدارات حيث استمعت لشرحا من الأستاذ المسئول عن تدوين تقييمات الطلاب بكافة الأقسام بالمدرسة

وقدمت وكيل الوزارة الشكر لمدير المدرسة وهيئة التدريس ورؤساء الأقسام العملية مشيدة بالجهد المتميز والعمل المخلص في المدرسة الميكانيكية مما كان له أكبر الأثر في تحقيق منظومة متكاملة تشمل الانضباط بجانب الدراسة التعليمية والتدريب العملي كذلك قدمت الشكر لمسئولي الدفاع الشعبي بالمدرسة على جهودهم فى ضبط المنظومه التعليميه وتقديم طالب قادر على تحمل المسؤولية.

وفي ختام جولتها المفاجئة أكدت الأستاذة نادية فتحي أن الانضباط المثالي في المدارس الفنية العسكرية يعد خطوة علي الطريق الصحيح نحو تحقيق التقدم الصناعي من خلال إعداد وتنشئة جيل فني واعي واعد منضبط قادر علي الإنخراط في سوق العمل.