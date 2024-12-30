محافظ القليوبية يتفقد وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى الحميات بمدينة بنها

تفقدَّ المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى الحميات بمدينة بنها، بحضور اللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور أحمد ياسين مدير مستشفى حميات بنها.

حَرِصَّ محافظ القليوبية على الاستماع لتفاصيل توريد جهاز (تاور) منظار الجهاز الهضمي العلوي والسفلي والذي يُعد من أحدث أجهزة المناظير التي تعمل على التشخيص الدقيق لحالات الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى إمكانية إستقبال حالات أكثر من السابق بعد توريد الجهاز الحديث.

ويستطيع المنظار نقل الصور إلى شاشة كبيرة أمام الطبيب بدقه عالية الجودة ويُستخدم المنظار في تصوير الجزء العلوي من الجهاز الهضمي مُتضمنًا المريء والمعدة حتى بداية الأمعاء الدقيقة (الاثنى عشر) لتشخيص وعلاج العديد من الأمراض المختلفة.

وخلال تفقده أعرب "عطية" عن بالغ سعادته بوجود جهاز بهذه الدقة والجودة داخل مستشفى من مستشفيات المحافظة، مُتطلعًا إلى توفير جهاز منظار حديث في كل مستشفى داخل المحافظة لتقديم الرعاية الطبية الدقيقة للمرضى.

وفي ختام تفقده نوهَ "المحافظ" على استمرار لمُتابعة سير العمل بجميع مستشفيات المحافظة بشكل مُفاجئ للوقوف على مدى تلقي المرضى لكافة حقوقهم وتقديم سُبل الرعاية الكاملة لهم، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بقطاع الصحة العامة للمواطنين، مُشيرًا إلى أن تحسين الأداء في القطاع الصحي يأتي على رأس أولويات عمل المحافظة وأن هذه الجهود تهدُف إلى تخفيف معاناة أهالي المحافظة الذين يضطرون إلى السفر للمحافظات المجاورة لتلقي بعض الخدمات الصحية الغير متوفرة بالمحافظة.

مستشفى حميات بنها

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