محافظ الفيوم يتابع آخر إجراءات توصيل المرافق للمجمع الصناعي بقرية هوارة المقطع

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، آخر الإجراءات الخاصة بتوصيل المرافق "الصرف الصحي والكهرباء والطرق"، للمجمع الصناعي المقام على مساحة 6000 متر مربع بقرية هوارة المقطع، التابعة لمركز الفيوم، ويضم أنشطة صناعة الملابس والمنسوجات، والأثاث، والمشغولات الخشبية، كما يضم أنشطة تجارية وخدمية، بهدف توفير فرص عمل استثمارية للشباب والمرأة، وذلك ضمن مبادرة "شغلك في قريتك".

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بحضور الأستاذ كامل غطاس سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد عبدالوهاب وكيل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس مصطفى عويس رئيس قطاع الكهرباء، والمهندسة إيمان صدقي مدير عام مديرية الطرق، والأستاذ خالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم، والمهندس سامى غالي رئيس قطاع مياه الشرب بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس جمال جابر رئيس قطاع الصرف الصحي بالشركة، والأستاذ وسام فرحات مدير عام الشئون الاقتصادية بديوان عام المحافظة، والأستاذ حسين رجب مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة.

أكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، على سرعة توصيل شبكات المرافق "الصرف الصحي والكهرباء والطرق" للمجمع الصناعي بقرية هوارة المقطع، لفتح آفاق جديدة للاستثمار الصناعي على أرض المحافظة، بقطاعات صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات، وصناعة الأثاث والأعمال الخشبية، فضلًا عن العمل بالقطاع التجاري والخدمي، مؤكدًا أن المحافظة تعمل على دعم مثل هذه المشروعات، لقدرتها على توفير فرص عمل للشباب والمرأة بالقرب من محل إقامتهم، مع الاعتماد على الموارد الطبيعية المتاحة بالمحافظة، لتكون نواة لمشروعات استثمارية كبرى مستقبلًا.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالفيوم، بسرعة مراجعة تكلفة المقايسات الهندسية الخاصة بتنفيذ أعمال توصيل خدمات "الصرف الصحي والكهرباء والطرق" لموقع المجمع الصناعي بقرية هوارة المقطع، ووضع التصور الأمثل لتنفيذها، موجهًا مدير عام الشئون الاقتصادية بالمحافظة، بمتابعة موقف تنفيذ المرافق التى ستخدم منطقة المجمع الصناعي، أولًا بأول، والعرض على المحافظ شخصيًا بموقف تنفيذ الأعمال على أرض الواقع.

كما أكد محافظ الفيوم، على سرعة التنسيق بين رئيس مركز ومدينة الفيوم، ومسئولي الهيئة العامة للطرق، لسرعة إنهاء أعمال الطريق المؤدي إلى المجمع الصناعي بقرية هوارة المقطع، بطول 200 متر، "من رصف وحوائط ساندة"، كما أكد على سرعة رفع كفاءة محول الكهرباء المغذي للمنطقة، لتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل المرحلة الأولى من المجمع الصناعي، بمقدار 1 ميجا وات، كما وجه مسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة تنفيذ أعمال الصرف للمنطقة، عقب انتهاء مسئولي الإسكان من مراجعة المقايسة الخاصة بالأعمال.

الجدير بالذكر، أن المجمع الصناعي بقرية هوارة المقطع، يأتي في إطار مبادرة "شغلك فى قريتك"، تفعيلًا لبروتوكول التعاون المبرم بين وزارة التنمية المحلية، ومحافظة الفيوم، واتحاد الصناعات المصرية، وشركة أيادي مصر للتطوير الحضري، بهدف تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتوفير فرص عمل للشباب والمرأة، والحد من البطالة، وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أرض المحافظة، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، وزيادة دخل الأسر خصوصًا لأبناء القرى.

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