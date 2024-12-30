محافظ الفيوم يتفقد الأسواق ويناشد بتوفير السلع بأسعار مناسبة

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بوابة الفجر

قام الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، صباح اليوم بجولة تفقدية موسعة بمدينة الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، للاطلاع على حالة النظافة العامة ورفع الإشغالات، ومتابعة استقرار أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليومية.

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شملت الجولة شوارع أحمد شوقي، وسعد زغلول، والنبوي المهندس، بالإضافة إلى مناطق الورشة، والحادقة، والبارودية. وخلال الجولة، قام المحافظ بالسير مترجلًا لتفقد باكيات بيع الخضروات والفاكهة في سويقتي البارودية والحادقة، حيث أجرى حوارات مباشرة مع الباعة والمواطنين المترددين على الأسواق، مستفسرًا عن أسعار السلع ومستوى جودتها، ومشددًا على ضرورة عدم المغالاة في الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

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وفي سياق متصل، وجه المحافظ بضرورة تحسين مستوى النظافة العامة، ورفع الإشغالات والمخلفات أولًا بأول، مشددًا على إلزام الباعة بالباكيات المخصصة لهم داخل سوق الحادقة، بما يضمن تحقيق العدالة بين الجميع والحفاظ على الشكل الحضاري للسوق.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري أن المحافظة تلتزم بتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء، لضمان توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة وجودة عالية، مشيرًا إلى حرص الدولة على مكافحة الممارسات الاحتكارية، ومتابعة توافر السلع الاستراتيجية والغذائية، بما يخفف من أعباء المعيشة على المواطنين.

تأتي هذه الجولات في إطار خطة شاملة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الرقابة على الأسواق لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع بما يلبي احتياجات الجميع.

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