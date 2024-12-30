الإسكندرية تحت الأمطار... رفع حالة الإستعداد ل "القصوى" لمواجهة تداعيات نوة الميلاد

محافظات
بوابة الفجر

شهدت  محافظة  الإسكندرية، اليوم الاثنين، سقوط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من المدينة، مما تسبب في تجمعات مياه الأمطار في الشوارع، وجاء ذلك بالتزامن مع نوة الميلاد التي توقع خبراء الأرصاد استمرارها طوال اليوم، مع احتمالية هطول أمطار رعدية، وارتفاع في أمواج البحر ونشاط الرياح ليصل من40/60كم في الساعة.

ونجحت المحافظة وشركة الصرف الصحي برفع حالة الطوارئ، حيث تم نشر 180 سيارة للتعامل مع تراكمات المياه كما تم تكثيف أعمال التطهير والمتابعة الميدانية، خصوصًا في المناطق التي لم تشهد تنفيذ مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار.

 وأكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، على ضرورة متابعة أعمال تصريف المياه، مع التأكد من تحقيق السيولة المرورية في جميع الشوارع، وتكثيف التنسيق بين الأجهزة المعنية لمتابعة الوضع لحظة بلحظة.

 

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