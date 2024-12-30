المدارس تستعد لاختبارات للمواد غير المضافة للمجموع لطلاب النقل بداية من يناير 2025



تستعد المدارس الابتدائية والإعدادية لعقد اختبارات المواد غير المضافة للمجموع لطلاب صفوف النقل، وذلك اعتبارًا من الأسبوع المقبل، قبل انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024/2025، المقررة بداية من 11 يناير المقبل، وفقًا للجداول التي تحددها كل مديرية تعليمية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2024/2025 للمواد غير المضافة للمجموع لطلاب النقل في المراحل الثلاث، ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل الموافق 1 يناير 2025. وسيؤدي الطلاب الامتحانات في المواد غير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع لطلاب المدارس الرسمية للغات والخاصة للغات والرسمية في الفترة من 2 إلى 9 يناير 2025.

وتعقد اختبارات المواد خارج المجموع فى لجان منظمة كما تعقد الاختبارات للمواد الأساسية.

وتسعى الوزارة لتوفير الأجواء المناسبة لطلاب صفوف النقل، من خلال تحضيرات تضمن عدم وجود أي معوقات قد تؤثر على سير الامتحانات، مما يسهم في تقييم الطلاب بشكل دقيق وعادل.

