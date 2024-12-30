موعد شهر رمضان 2025 والإمساكية كاملة

بدأ العد التنازلي لشهر رمضان المبارك 2025 تلك المناسبة الدينية العطرة التي ينتظرها المسلمون من عام لآخر لقضاء أجواء دينية تتناسب مع الشهر الكريم.

شهر رمضان 2025

وتساءل الرأي العام المصري عن شهر رمضان 2025 وذلك لمعرفة موعد ذلك الشهر وكذلك الإمساكية الخاصة بمواعيد الصلوات خلال أيام الشهر الكريم.

موعد شهر رمضان 2025

وكشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن أول أيام شهر رمضان لعام 1446 هجريا الموافق 2025 ميلاديا، سيكون يوم السبت أول مارس 2025 وذلك وفقا للحسابات الفلكية "فلكيا".

إمساكية شهر رمضان 2025

السبت 1 مارس 2025

- صلاة الفجر الساعة 4:54 صباحا

- الشروق الساعة 6:21 صباحا

- صلاة الظهر الساعة 12:07 مساءً

- صلاة العصر الساعة 3:25 مساءً

- صلاة المغرب الساعة 5:54 مساءً

- صلاة العشاء الساعة 7:11 مساءً

الأحد 2 مارس 2025

- صلاة الفجر الساعة 4:53 صباحا

- الشروق الساعة 6:20 صباحا

- صلاة الظهر الساعة 12:07 مساءً

- صلاة العصر الساعة 3:26 مساءً

- صلاة المغرب الساعة 5:55 مساءً

- صلاة العشاء الساعة 7:12 مساءً

الاثنين 3 مارس 2025

- صلاة الفجر الساعة 4:52 صباحا

- الشروق الساعة 6:19 صباحا

- صلاة الظهر الساعة 12:07 مساءً

- صلاة العصر الساعة 3:26 مساءً

- صلاة المغرب الساعة 5:55 مساءً

- صلاة العشاء الساعة 7:13 مساءً

الثلاثاء 4 مارس 2025

- صلاة الفجر الساعة 4:51 صباحا

- الشروق الساعة 6:18 صباحا

- صلاة الظهر الساعة 12:07 مساءً

- صلاة العصر الساعة 3:26 مساءً

- صلاة المغرب الساعة 5:56 مساءً

- صلاة العشاء الساعة 7:13 مساءً

الأربعاء 5 مارس 2025

- صلاة الفجر الساعة 4:50 صباحا

- الشروق الساعة 6:17 صباحا

- صلاة الظهر الساعة 12:06 مساءً

- صلاة العصر الساعة 3:27 مساءً

- صلاة المغرب الساعة 5:57 مساءً

- صلاة العشاء الساعة 7:14 مساءً

الخميس 6 مارس 2025

- صلاة الفجر الساعة 4:49 صباحا

- الشروق الساعة 6:15 صباحا

- صلاة الظهر الساعة 12:06 مساءً

- صلاة العصر الساعة 3:27 مساءً

- صلاة المغرب الساعة 5:57 مساءً

- صلاة العشاء الساعة 7:15 مساءً

الجمعة 7 مارس 2025

- صلاة الفجر الساعة 4:48 صباحا

- الشروق الساعة 6:14 صباحا

- صلاة الظهر الساعة 12:06 مساءً

- صلاة العصر الساعة 3:27 مساءً

- صلاة المغرب الساعة 5:58 مساءً

- صلاة العشاء الساعة 7:15 مساءً

السبت 8 مارس 2025

- صلاة الفجر الساعة 4:47 صباحا

- الشروق الساعة 6:13 صباحا

- صلاة الظهر الساعة 12:06 مساءً

- صلاة العصر الساعة 3:27 مساءً

- صلاة المغرب الساعة 5:59 مساءً

- صلاة العشاء الساعة 7:16 مساءً

الأحد 9 مارس 2025

- صلاة الفجر الساعة 4:45 صباحا

- الشروق الساعة 6:12 صباحا

- صلاة الظهر الساعة 12:05 مساءً

- صلاة العصر الساعة 3:28 مساءً

- صلاة المغرب الساعة 5:59 مساءً

- صلاة العشاء الساعة 7:17 مساءً

الاثنين 10 مارس 2025

- صلاة الفجر الساعة 4:44 صباحا

- الشروق الساعة 6:11 صباحا

- صلاة الظهر الساعة 12:05 مساءً

- صلاة العصر الساعة 3:28 مساءً

- صلاة المغرب الساعة 6:00 مساءً

- صلاة العشاء الساعة 7:17 مساءً

الثلاثاء 11 مارس 2025

- صلاة الفجر الساعة 4:43 صباحا

- الشروق الساعة 6:09 صباحا

- صلاة الظهر الساعة 12:05 مساءً

- صلاة العصر الساعة 3:28 مساءً

- صلاة المغرب الساعة 6:01 مساءً

- صلاة العشاء الساعة 7:18 مساءً

الأربعاء 12 مارس 2025

- الفجر الساعة 4:42 صباحا

- الشروق الساعة 6:08 صباحا

- صلاة الظهر الساعة 12:05 مساءً

- صلاة العصر الساعة 3:28 مساءً

- صلاة المغرب الساعة 6:01 مساءً

- صلاة العشاء الساعة 7:19 مساءً

الخميس 13 مارس 2025

- صلاة الفجر الساعة 4:41 صباحا

- الشروق الساعة 6:07 صباحا

- صلاة الظهر الساعة 12:04 مساءً

- صلاة العصر الساعة 3:29 مساءً

- صلاة المغرب الساعة 6:02 مساءً

- صلاة العشاء الساعة 7:19 مساءً

الجمعة 14 مارس 2025

- صلاة الفجر الساعة 4:38 صباحا

- الشروق الساعة 6:05 صباحا

- صلاة الظهر الساعة 12:04 مساءً

- صلاة العصر الساعة 3:29 مساءً

- صلاة المغرب الساعة 6:03 مساءً

- صلاة العشاء الساعة 7:20 مساءً

السبت 15 مارس 2025

- صلاة الفجر الساعة 4:38 صباحا

- الشروق الساعة 6:05 صباحا

- صلاة الظهر الساعة 12:04 مساءً

- صلاة العصر الساعة 3:29 مساءً

- صلاة المغرب الساعة 6:03 مساءً

- صلاة العشاء الساعة 7:21 مساءً



الأحد 16 مارس 2025

- صلاة الفجر الساعة 4:37 صباحا

- الشروق الساعة 6:03 صباحا

- صلاة الظهر الساعة 12:03 مساءً

- صلاة العصر الساعة 3:29 مساءً

- صلاة المغرب الساعة 6:04 مساءً

- صلاة العشاء الساعة 7:21 مساءً

الاثنين 17 مارس 2025

- صلاة الفجر الساعة 4:36 صباحا

- الشروق الساعة 6:02 صباحا

- صلاة الظهر الساعة 12:03 مساءً

- صلاة العصر الساعة 3:29 مساءً

- صلاة المغرب الساعة 6:05 مساءً

- صلاة العشاء الساعة 7:22 مساءً

الثلاثاء 18 مارس 2025

- صلاة الفجر الساعة 4:34 صباحا

- الشروق الساعة 6:01 صباحا

- صلاة الظهر الساعة 12:03 مساءً

- صلاة العصر الساعة 3:29 مساءً

- صلاة المغرب الساعة 6:05 مساءً

- صلاة العشاء الساعة 7:23 مساءً

الأربعاء 19 مارس 2025

- صلاة الفجر الساعة 4:33 صباحا

- الشروق الساعة 6:00 صباحا

- صلاة الظهر الساعة 12:03 مساءً

- صلاة العصر الساعة 3:30 مساءً

- صلاة المغرب الساعة 6:06 مساءً

- صلاة العشاء الساعة 7:23 مساءً

الخميس 20 مارس 2025

- صلاة الفجر الساعة 4:32 صباحا

- الشروق الساعة 5:59 صباحا

- صلاة الظهر الساعة 12:02 مساءً

- صلاة العصر الساعة 3:30 مساءً

- صلاة المغرب الساعة 6:06 مساءً

- صلاة العشاء الساعة 7:24 مساءً

الجمعة 21 مارس 2025

- صلاة الفجر الساعة 4:31 صباحا

- الشروق الساعة 5:57 صباحا

- صلاة الظهر الساعة 12:02 مساءً

- صلاة العصر الساعة 3:30 مساءً

- صلاة المغرب الساعة 6:07 مساءً

- صلاة العشاء الساعة 7:25 مساءً

السبت 22 مارس 2025

- صلاة الفجر الساعة 4:29 صباحا

- الشروق الساعة 5:56 صباحا

- صلاة الظهر الساعة 12:02 مساءً

- صلاة العصر الساعة 3:30 مساءً

- صلاة المغرب الساعة 6:08 مساءً

- صلاة العشاء الساعة 7:25 مساءً

الأحد 23 مارس 2025

- صلاة الفجر الساعة 4:28 صباحا

- الشروق الساعة 5:55 صباحا

- صلاة الظهر الساعة 12:01 مساءً

- صلاة العصر الساعة 3:30 مساءً

- صلاة المغرب الساعة 6:08 مساءً

- صلاة العشاء الساعة 7:26 مساءً

الاثنين 24 مارس 2025

- صلاة الفجر الساعة 4:27 صباحا

- الشروق الساعة 5:54 صباحا

- صلاة الظهر الساعة 12:01 مساءً

- صلاة العصر الساعة 3:30 مساءً

- صلاة المغرب الساعة 6:09 مساءً

- صلاة العشاء الساعة 7:27 مساءً

الثلاثاء 25 مارس 2025

- صلاة الفجر الساعة 4:25 صباحا

- الشروق الساعة 5:53 صباحا

- صلاة الظهر الساعة 12:01 مساءً

- صلاة العصر الساعة 3:30 مساءً

- صلاة المغرب الساعة 6:09 مساءً

- صلاة العشاء الساعة 7:27 مساءً

الأربعاء 26 مارس 2025

- صلاة الفجر الساعة 4:24 صباحا

- الشروق الساعة 5:51 صباحا

- صلاة الظهر الساعة 12:00 مساءً

- صلاة العصر الساعة 3:30 مساءً

- صلاة المغرب الساعة 6:10 مساءً

- صلاة العشاء الساعة 7:28 مساءً

الخميس 27 مارس 2025

- صلاة الفجر الساعة 4:23 صباحا

- الشروق الساعة 5:50 صباحا

- صلاة الظهر الساعة 12:00 مساءً

- صلاة العصر الساعة 3:30 مساءً

- صلاة المغرب الساعة 6:11 مساءً

- صلاة العشاء الساعة 7:29 مساءً

الجمعة 28 مارس 2025

- صلاة الفجر الساعة 4:21 صباحا

- الشروق الساعة 5:49 صباحا

- صلاة الظهر الساعة 12:00 مساءً

- صلاة العصر الساعة 3:30 مساءً

- صلاة المغرب الساعة 6:11 مساءً

- صلاة العشاء الساعة 7:29 مساءً

السبت 29 مارس 2025

- صلاة الفجر الساعة 4:20 صباحا

- الشروق الساعة 5:48 صباحا

- صلاة الظهر الساعة 12:00 مساءً

- صلاة العصر الساعة 3:30 مساءً

- صلاة المغرب الساعة 16:12 مساءً

- صلاة العشاء الساعة 7:30 مساءً