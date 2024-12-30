ضمن مبادرة "شغلك في قريتك".. جهود مكثفة لتوصيل المرافق للمجمع الصناعي بقرية هوارة المقطع في الفيوم

تابع الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، أحدث الإجراءات المتعلقة بتوصيل المرافق الأساسية، مثل الصرف الصحي والكهرباء والطرق، إلى المجمع الصناعي الجديد بقرية هوارة المقطع التابعة لمركز الفيوم.

المشروع المقام على مساحة 6000 متر مربع، والذى يهدف لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة من خلال أنشطة متنوعة تشمل صناعة الملابس الجاهزة، المنسوجات، الأثاث، المشغولات الخشبية، إلى جانب الأنشطة التجارية والخدمية، وذلك ضمن مبادرة "شغلك في قريتك".



جاءت متابعة المشروع خلال اجتماع ترأسه المحافظ، بحضور عدد من القيادات التنفيذية، منهم الأستاذ كامل غطاس، سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد شاكر، السكرتير العام المساعد، وعدد من المسؤولين من قطاعات الإسكان والكهرباء والطرق والمياه والصرف الصحي.

أكد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة تسريع إجراءات توصيل المرافق للمجمع الصناعي، لما يمثله من أهمية في دعم الاستثمار الصناعي وخلق فرص عمل مستدامة. كما شدد على أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان تنفيذ الأعمال في الوقت المحدد ووفقًا للمعايير المطلوبة.

وجه المحافظ وكيل وزارة الإسكان والمرافق بمراجعة تكلفة الأعمال الهندسية الخاصة بتوصيل المرافق، ووضع خطة عمل دقيقة لتنفيذها. كما طالب مدير عام الشئون الاقتصادية بمتابعة مراحل التنفيذ وتقديم تقارير دورية عن تقدم الأعمال.

وفيما يخص البنية التحتية، شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال رصف الطريق المؤدي للمجمع بطول 200 متر، ورفع كفاءة محول الكهرباء المغذي للمنطقة، لتوفير 1 ميجا وات من الطاقة اللازمة لتشغيل المرحلة الأولى من المشروع. كما وجه مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسراع في تنفيذ أعمال الصرف فور الانتهاء من المراجعات الفنية.

يأتي هذا المشروع ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة الفيوم واتحاد الصناعات المصرية وشركة "أيادي مصر للتطوير الحضري"، بهدف تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بزيادة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

يُذكر أن مبادرة "شغلك في قريتك" تسعى إلى توفير فرص عمل مستدامة، والحد من البطالة، وزيادة دخل الأسر في المناطق الريفية، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.

المحافظة على الطريق الصحيح للتنمية

بهذه الجهود، تواصل محافظة الفيوم خطواتها الجادة نحو تحقيق التنمية الشاملة، معتمدة على مواردها المحلية وقدراتها البشرية، لتحويل القرى إلى مراكز إنتاجية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز جودة حياة المواطنين.