ضمن مبادرة "شغلك في قريتك".. جهود مكثفة لتوصيل المرافق للمجمع الصناعي بقرية هوارة المقطع في الفيوم

محافظات
بوابة الفجر

تابع الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، أحدث الإجراءات المتعلقة بتوصيل المرافق الأساسية، مثل الصرف الصحي والكهرباء والطرق، إلى المجمع الصناعي الجديد بقرية هوارة المقطع التابعة لمركز الفيوم. 

المشروع المقام على مساحة 6000 متر مربع، والذى يهدف لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة من خلال أنشطة متنوعة تشمل صناعة الملابس الجاهزة، المنسوجات، الأثاث، المشغولات الخشبية، إلى جانب الأنشطة التجارية والخدمية، وذلك ضمن مبادرة "شغلك في قريتك".

txt

محافظ الفيوم يتفقد الأسواق ويناشد بتوفير السلع بأسعار مناسبة

txt

مركز البحوث الزراعية يعزز الدور الإرشادي في الفيوم ضمن مبادرة لتنشيط المراكز الإرشادية الزراعية


جاءت متابعة المشروع خلال اجتماع ترأسه المحافظ، بحضور عدد من القيادات التنفيذية، منهم الأستاذ كامل غطاس، سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد شاكر، السكرتير العام المساعد، وعدد من المسؤولين من قطاعات الإسكان والكهرباء والطرق والمياه والصرف الصحي.

أكد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة تسريع إجراءات توصيل المرافق للمجمع الصناعي، لما يمثله من أهمية في دعم الاستثمار الصناعي وخلق فرص عمل مستدامة. كما شدد على أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان تنفيذ الأعمال في الوقت المحدد ووفقًا للمعايير المطلوبة.
وجه المحافظ وكيل وزارة الإسكان والمرافق بمراجعة تكلفة الأعمال الهندسية الخاصة بتوصيل المرافق، ووضع خطة عمل دقيقة لتنفيذها. كما طالب مدير عام الشئون الاقتصادية بمتابعة مراحل التنفيذ وتقديم تقارير دورية عن تقدم الأعمال.

وفيما يخص البنية التحتية، شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال رصف الطريق المؤدي للمجمع بطول 200 متر، ورفع كفاءة محول الكهرباء المغذي للمنطقة، لتوفير 1 ميجا وات من الطاقة اللازمة لتشغيل المرحلة الأولى من المشروع. كما وجه مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسراع في تنفيذ أعمال الصرف فور الانتهاء من المراجعات الفنية.
يأتي هذا المشروع ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة الفيوم واتحاد الصناعات المصرية وشركة "أيادي مصر للتطوير الحضري"، بهدف تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بزيادة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

يُذكر أن مبادرة "شغلك في قريتك" تسعى إلى توفير فرص عمل مستدامة، والحد من البطالة، وزيادة دخل الأسر في المناطق الريفية، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.

المحافظة على الطريق الصحيح للتنمية
بهذه الجهود، تواصل محافظة الفيوم خطواتها الجادة نحو تحقيق التنمية الشاملة، معتمدة على مواردها المحلية وقدراتها البشرية، لتحويل القرى إلى مراكز إنتاجية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز جودة حياة المواطنين.

 

اتحاد الصناعات المصرى اتحاد الصناعات المصرية أحمد الأنصاري محافظ الفيوم الأنصاري محافظ الفيوم الاستثمار الصناعي الحد من البطالة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم السكرتير العام المساعد السكرتير العام الصناعات المصرية المجمع الصناعي المشروعات المتوسطة الملابس الجاهزة توفير فرص عمل للشباب شركة مياه الشرب والصرف الصحي سكرتير عام المحافظة صناعة الملابس الجاهزة شركة مياه الشرب والصرف قرية هوارة المقطع مبادرة شغلك فى قريتك محافظة الفيوم محافظ الفيوم مركز الفيوم

مواد متعلقة

محافظ الفيوم يتفقد الأسواق ويناشد بتوفير السلع بأسعار مناسبة

مركز البحوث الزراعية يعزز الدور الإرشادي في الفيوم ضمن مبادرة لتنشيط المراكز الإرشادية الزراعية

أوقاف الفيوم تعقد ندوة علمية بعنوان "وجوب العدل بين الأولاد في كافة الأمور المادية والمعنوية"

أوقاف الفيوم.. انطلاق الأسبوع الثقافي بمحاضرة عن "مكانة مصر في القرآن والسنة"

جولة مفاجئة لقيادات الأوقاف بالفيوم لمتابعة انتظام العمل الدعوي والإداري في المساجد

محافظ الفيوم يعقد لقاءً دوريًا مع نواب البرلمان لمناقشة القضايا التنموية والخدمية بالمحافظةج

انقطاع المياه عن عدد من قرى الفيوم بسبب كسر مفاجئ في خط رئيسي

التحفظ على كميات كبيرة من سماد اليوريا المحظور بالفيوم

الأكثر قراءة

عاجل - وفاة الفنان أحمد عدوية: الأسباب ومسيرته الفنية

شاهد ليفربول يدمر وست هام في عقر داره.. أهداف جنونية وعالمية فيديو | الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل - وفاة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال.. ما حقيقة الأمر؟

جروس يحدد صفقات الزمالك والراحلين في ميركاتو يناير

عاجل.. السويحلي الليبي يوافق على شرط كهربا

شاهد ملخص مباراة وست هام × ليفربول (0-5) | الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 19

جلسة حاسمة بين الخطيب وكولر في الأهلي

تشعر بشلل أثناء النوم؟ تعرف على أسباب حدوث الجاثوم وطرق علاجه