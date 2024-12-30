عاجل | قرار جديد من البنك المركزي بشأن رسوم تحويلات انستا باي

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلن البنك المركزي المصري، رسميا مد الاعفاء من رسوم تحويلات عبر الموبيل بانكي وانستا باي لمدة 3 شهور، بداية من يناير 2025.

 

وقال البنك المركزي أن تلك القرارات تاتي لتحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالي.

 

وكان البنك المركزي اعلن في 2022 اطلاق شبكة المدفوعات اللحظية لدعم الشمول المالي، حيث بلغ حجم المعاملات المنفذة من خلالها ما يقرب من 1.5 مليار معاملة بقيمة تصل إلى 2.9 تريليون جنيه خلال عام 2024 - ووصل عدد مستخدمي الخدمة لما يقرب عن 12.5 مليون عميل.

 

الأكثر قراءة

عاجل - وفاة الفنان أحمد عدوية: الأسباب ومسيرته الفنية

شاهد ليفربول يدمر وست هام في عقر داره.. أهداف جنونية وعالمية فيديو | الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل - وفاة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال.. ما حقيقة الأمر؟

جروس يحدد صفقات الزمالك والراحلين في ميركاتو يناير

عاجل.. السويحلي الليبي يوافق على شرط كهربا

شاهد ملخص مباراة وست هام × ليفربول (0-5) | الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 19

جلسة حاسمة بين الخطيب وكولر في الأهلي

تشعر بشلل أثناء النوم؟ تعرف على أسباب حدوث الجاثوم وطرق علاجه