عاجل | قرار جديد من البنك المركزي بشأن رسوم تحويلات انستا باي

أعلن البنك المركزي المصري، رسميا مد الاعفاء من رسوم تحويلات عبر الموبيل بانكي وانستا باي لمدة 3 شهور، بداية من يناير 2025.

وقال البنك المركزي أن تلك القرارات تاتي لتحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالي.

وكان البنك المركزي اعلن في 2022 اطلاق شبكة المدفوعات اللحظية لدعم الشمول المالي، حيث بلغ حجم المعاملات المنفذة من خلالها ما يقرب من 1.5 مليار معاملة بقيمة تصل إلى 2.9 تريليون جنيه خلال عام 2024 - ووصل عدد مستخدمي الخدمة لما يقرب عن 12.5 مليون عميل.