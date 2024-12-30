عاجل - روسيا ترفض مقترحات فريق ترامب حول أوكرانيا.. تجميد عضوية الناتو و"قوات حفظ السلام" تثير استياء موسكو

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، رفض بلاده للمقترحات الأخيرة التي قدمها فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن الأزمة الأوكرانية، والتي تضمنت تأجيل عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لمدة 20 عامًا، بالإضافة إلى نشر قوات حفظ سلام من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في أوكرانيا.

تفاصيل المقترحات وأسباب الرفض الروسي

في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية، عبّر لافروف عن استياء موسكو من هذه المقترحات، مشيرًا إلى أن روسيا ترى فيها تسويفًا للأزمة دون معالجة جذرية لها. وأوضح أن بلاده لم تتلق حتى الآن أي إشارات رسمية من الولايات المتحدة بشأن هذه المقترحات أو تسوية النزاع الأوكراني.

كما استنكر لافروف الحديث الأمريكي عن تجميد الأعمال القتالية على طول خطوط الاشتباك وتحميل المسؤولية لأوروبا في مواجهة روسيا، معتبرًا أن هذه السياسات لا ترقى إلى مستوى الجدية المطلوبة لإنهاء الصراع.

ترامب واستعدادات ما قبل التنصيب

وأكد وزير الخارجية الروسي أن ترامب وفريقه يستعدون حاليًا لوضع سياساتهم الخارجية للفترة الرئاسية المقبلة، لكن لا توجد حتى الآن مفاوضات رسمية بين الفريق الانتقالي لترامب والجانب الروسي حول الأزمة الأوكرانية.

موقف الناتو وتعزيز الوجود العسكري

من جانبه، أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) عزمه تعزيز وجوده العسكري في منطقة بحر البلطيق، بعد تعرض كابلات الطاقة والاتصالات البحرية لأعمال تخريبية مجهولة المصدر.

في الوقت ذاته، أطلقت إستونيا، العضو في الحلف، عملية بحرية لحماية خطوط الطاقة البحرية المتبقية.

الكرملين: كييف ترفض المفاوضات

وفي سياق متصل، صرّح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الظروف الحالية غير مهيأة لإنهاء الصراع، مشيرًا إلى أن النظام الأوكراني يرفض المفاوضات ولا يبدي أي رغبة في تغيير موقفه القانوني من هذه القضية.

استمرار الجمود السياسي والعسكري

يبقى المشهد الأوكراني على حاله في ظل رفض روسي للمقترحات الأمريكية، واستمرار التصعيد العسكري، بينما يبدو أن فريق ترامب يسعى إلى إعادة صياغة سياسة الولايات المتحدة تجاه الأزمة دون الدخول في مواجهة مباشرة مع موسكو.