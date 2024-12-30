إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بالفيوم

أُصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكي، بطريق الفيوم سنورس الزراعي عند مدخل قرية جبله بدائرة قسم شرطة سنورس بمحافظة الفيوم، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة.



تلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على طريق سنورس الفيوم بدائرة مركز شرطة سنورس، ووجود المصابين.



وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور الذي وقع بطريق الفيوم سنورس، وتبينّ إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة، تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.



ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، ب 4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهم لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.



وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث