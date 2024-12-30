الداخلية تضبط 6 شركات ومكاتب سياحة تعمل دون ترخيص

تواصل جهود أجهزة وزارة الداخلية فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الشركات السياحية "دون ترخيص".

فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام عدد (6 شركات، مكتب "دون ترخيص") بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخل تلك الشركات على عدد من المضبوطات أبرزها (أختام للشركات – جوازات وتأشيرات سفر لرحلات دينية وصور منها – تأشيرات سفر - مجموعة من البرامج لرحلات دينية - دفاتر إيصالات إستلام نقدية).



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.