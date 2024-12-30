عاجل - بريطانية تفقد أطرافها بسبب "الإنتان".. ما المرض وكيف يمكن الوقاية منه؟

شهدت بريطانيا واقعة مأساوية بعدما فقدت السيدة لين بولسيلي (64 عامًا) يديها وقدميها نتيجة عدوى بكتيرية خطيرة أدت إلى إصابتها بمرض "الإنتان"، وهو حالة طبية طارئة تؤدي إلى فشل الأعضاء والأنسجة بسبب استجابة الجسم المفرطة للعدوى.

تفاصيل الحالة المأساوية

استيقظت "لين بولسيلي" في المستشفى بعد غيبوبة طويلة لتجد نفسها قد فقدت ذراعيها وساقيها بسبب البتر الذي اضطر إليه الأطباء لإنقاذ حياتها.

اعتقدت في البداية أنها مصابة بعدوى في الكلى، لكن سرعان ما تطور الأمر إلى الإنتان.

خضعت لجلسات علاج طبيعي وبدأت باستخدام الأطراف الاصطناعية في محاولة لاستعادة بعض القدرة على الحركة.

ما هو مرض "الإنتان"؟

الإنتان هو استجابة مناعية مفرطة للجسم تجاه العدوى البكتيرية أو الفيروسية أو الفطرية، مما يسبب تلف الأنسجة وفشل الأعضاء، وقد يؤدي إلى الوفاة إذا لم يُعالج بشكل سريع.

أعراض مرض الإنتان المبكرة

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تشمل أعراض الإنتان المبكرة:

الارتعاش الشديد .

. الارتباك العقلي أو صعوبة الكلام .

. انخفاض أو ارتفاع درجة حرارة الجسم .

. ارتفاع معدل ضربات القلب .

. انخفاض ضغط الدم .

. سرعة التنفس .

. التشنجات .

. شحوب البشرة.

كيفية علاج مرض الإنتان؟

يتطلب الإنتان تدخلًا طبيًا عاجلًا، وتشمل خيارات العلاج:

استخدام مضادات الميكروبات المناسبة (مضادات حيوية أو مضادات فطرية أو فيروسية).

(مضادات حيوية أو مضادات فطرية أو فيروسية). السوائل الوريدية لمعالجة انخفاض ضغط الدم.

لمعالجة انخفاض ضغط الدم. الأدوية المنظمة لوظائف الأعضاء .

. دعم التنفس الصناعي في الحالات الحرجة.

طرق الوقاية من مرض الإنتان

للحد من خطر الإصابة بالإنتان، توصي منظمة الصحة العالمية باتباع الإجراءات التالية:

الاهتمام بالنظافة الشخصية ، بما في ذلك غسل اليدين بانتظام.

، بما في ذلك غسل اليدين بانتظام. إعداد الطعام بطريقة آمنة ونظيفة .

. تجنب استخدام المياه الملوثة .

. تلقي التطعيمات الموصى بها من مسؤولي الصحة .

. عدم استخدام المضادات الحيوية دون استشارة طبية .

. مراقبة أي أعراض عدوى بكتيرية أو فيروسية وعلاجها مبكرًا.

الإنتان.. مرض خطير يستلزم الوعي والوقاية

تشير حالة "لين بولسيلي" إلى خطورة الإنتان وضرورة الكشف المبكر عن الأعراض لتجنب المضاعفات القاتلة. الوعي بهذا المرض وتطبيق إجراءات الوقاية الأساسية يمكن أن ينقذ حياة الكثيرين من المضاعفات الخطيرة.