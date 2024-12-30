عاجل - صحيفة عبرية تكشف عن الوضع القانوني لـ نتنياهو بعد الجراحة المفاجئة الخطيرة

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، عن الوضع القانوني لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بعد خضوعه لجراحة مفاجئة إثر إصابته بـسرطان البروستاتا وتكتمه على تفاصيل حالته الصحية حتى تدهورت بشكل ملحوظ، مما أثار تساؤلات قانونية وأخلاقية حول شفافية القادة السياسيين بشأن أوضاعهم الصحية.

تدهور صحة نتنياهو: القصة الكاملة

دخل نتنياهو المستشفى في حالة حرجة إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بسرطان البروستاتا.

تساءلت الصحيفة عن مدى التزام نتنياهو قانونيًا بالكشف تفاصيل مرضه للجمهور.

القانون الإسرائيلي الحالي، الذي تم إقراره بعد أزمة رئيس الوزراء السابق أرييل شارون، يلزم رئيس الحكومة بتقديم تقرير طبي سنوي عن صحته، لكنه لا يلزم بالكشف تفاصيل المرض بشكل كامل.

الوضع القانوني لرئيس الوزراء الإسرائيلي فيما يخص الشفافية الطبية

الخصوصية الطبية: يتمتع رئيس الوزراء نتنياهو، كأي مواطن إسرائيلي، بحق الخصوصية الطبية، ولا يُلزم قانونيًا بالكشف تفاصيل مرضه. الإشراف الطبي الدائم: وفقًا للإجراءات القانونية، يجب أن يكون رئيس الحكومة تحت إشراف طبيب مختص متاح على مدار الساعة.

يشمل الفريق الطبي المعني طبيبًا رئيسيًا و3 أطباء استشاريين لمراقبة الحالة الصحية لرئيس الوزراء بشكل مستمر. التقرير الطبي السنوي: يلزم القانون رئيس الوزراء بتقديم تقرير صحي سنوي فقط، دون الكشف تفاصيل دقيقة حول طبيعة المرض أو مدى تقدمه.

مطالبات بتعديلات قانونية جديدة

أثارت الصحيفة تساؤلات حول ما إذا كان من الضروري تعديل القانون الإسرائيلي ليُلزم رئيس الحكومة بالكشف الكامل عن حالته الصحية، خاصة بعد الأزمات التي شهدتها إسرائيل مع رؤساء حكومات سابقين مثل أرييل شارون.

أكدت "معاريف" على أن موقع رئيس الحكومة يتطلب مستوى أعلى من الشفافية الطبية مقارنةً بالمواطن العادي، لضمان استقرار الدولة وثقة المواطنين.

التوازن بين الخصوصية والشفافية العامة

الخصوصية الطبية لرئيس الحكومة: حق مشروع يجب احترامه.

المصلحة العامة والشفافية: ضرورة الكشف المعلومات الصحية الرئيسية التي قد تؤثر على اتخاذ القرارات الوطنية والأمنية.

هل حان الوقت لتغيير القانون؟

تساءلت "معاريف" عمّا إذا كان ينبغي: