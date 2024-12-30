محافظ بني سويف يتابع انتظام الدراسة ويفتح حوارًا مع طالبات سمسطا الإعدادية

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مدرسة سمسطا الإعدادية الجديدة للبنات، لمتابعة سير الدراسة والاطمئنان على انتظام العملية التعليمية والوقوف على الحالة العامة للمدارس بمختلف المراحل، وذلك ضمن برنامج يتضمن تكيثف المرور الميداني لمتابعة مستوى وجودة الخدمات المُقدمة في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية التي يتعامل معها المواطن بشكل يومي.

واطمأن محافظ بني سويف، على انتظام وسير الدراسة بالمدرسة وتواجد المدرسين والإداريين والعمال، متفقدا بعض الفصول وتابع جانبا من شرح المعلمين في مواد الرياضيات والدراسات والتاريخ، موجهًا بإستمرار متابعة نسب ومعدلات حضور وغياب الطلبة وتحقيق الانضباط العام داخل المدارس والالتزام بخطة تدريس المناهج، بجانب متابعة حالة النظافة داخل المدارس ومنع الإشغالات بمحيطها وتذليل كافة العقبات لتوفير المناخ المناسب لكافة أطراف وعناصر المنظومة.

تجول محافظ بني سويف، داخل المدرسة، وتابع أحد الأنشطة الطلابية، عبارة عن "عرض مسرحي" تضمن محاكاة لقاعة محكمة للفصل بين خصمين "بشكل افتراضي" بين العلم والجهل، لتوصيل عدة رسائل توعوية هادفة بطريق مبسطة وجذابة لتوضيح مكانة وأهمية العلم باعتباره أساس التقدم والرقي والحضارة ونشر القيم والمبادئ السامية والسوية من حرية وكرامة ونهضة ومساواة وعدل، والتحذير من مغبة انتشار الجهل كونه سبب كل شر ورذيلة ومذمة من التخلف والتكبر والغرور والعنصرية، حيث أبدى المحافظ إعجابه بالأداء التمثيلي للطالبات وتجسيدهن للشخصيات "العلم والجهل والقاضي والشهود" وغيرها من مكونات وعناصر العمل الفني.

وحرص محافظ بني سويف، على فتح باب الحوار مع الطالبات للاستماع إلى آرائهن ومقترحاتهن عن متطلبات دعم وتحسين العملية التعليمية وتجربتهن مع نظام التقييمات الأسبوعية، وغيرها من الموضوعات سواء المرتبطة بالدراسة أو غيرها، وشلمت موضوعات وقضايا مثل: التنمر، والتفرقة في المعاملة، مزيد من الإجراءات لتحقيق الانضباط، بجانب الاستماع لمطلب إدارة المدرسة بشان بناء دور إضافي علوي بالمدرسة نظرا للإقبال الشديد عليها، وعلى إثرها كلف المحافظ وكيل الوزارة ورئيس المدينة بدراسته مع الأبنية التعليمية لبحث مدى إمكانية الاستجابة وذلك في ضوء القانون والصوابط الفنية والإنشائية المقررة.

رافق المحافظ خلال الزيارة: الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم، ومدحت صلاح رئيس مركز ومدينة سمسطا، وعصام أبو عرب مدير إدارة تعليم سمسطا، وخالد عبد المحسن وكيل الإدارة، وسهام عبد الرحمن مديرة المدرسة.