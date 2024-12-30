"إعلام الفيوم" يدعو للاصطفاف الوطني والتصدي للشائعات

عقد مركز اعلام الفيوم اليوم الاثنين، لقاءًا إعلاميا موسعا حول " الاصطفاف الوطني والتصدي للشائعات "ضمن مبادرة" أتحقق... قبل ما تصدق" التي اطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات بقيادة الدكتور احمد يحيي- رئيس القطاع وبرعاية الدكتور ضياء رشوان - رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وذلك للتوعية بأهمية التصدي للشائعات، بحضورالدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب، المستشار محمود عبدالتواب نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار العسكري للمحافظة شريف عامر، الدكتور علي فتحي مدير التعليم الثانوي نيابة عن وكيل الأزهر ورئيس المنطقة الأزهريّة، القمص لوقا يوسف ممثل عن مطرانية الفيوم، الدكتور هادي حسان، كبير مذيعين بالإذاعة المصرية واستاذ الاعلام بجامعة الفيوم، الدكتور اسامه مخلوف نقيب الأطباء البيطريين، سهام مصطفى سعيد مدير مركز اعلام الفيوم، مروه ايهاب ابوصميده مسئول اعلام اول بالمركزوذلك بقاعة المؤتمرات بمركز اعلام الفيوم وبمشاركة رموز من ابناء المحافظة،الشخصيات العامة،ممثلي الجهات التنفيذية، مؤسسات المجتمع المدني، الكيانات الشبابية واتحاد بشبابها، حيث بدأ اللقاء بالسلام الوطني.



ثم قامت سهام مصطفى سعيد مدير مركز اعلام الفيوم بتقديم الشكر والترحيب للحضور مؤكدة على اهمية ما تقوم به الهيئة العامة للاستعلامات من انشطه اعلامية مختلفة تعمل من خلالها على رفع الوعي السياسي لدي المجتمع وتعزيز الولاء ودعم الاستقرار وتحقيق الامن والبناء والتنمية وتوعية الرأي العام بخطورة الشائعات والافكار المغلوطة وكيفية التصدي لها، لافتة إلى أهمية الوعي باعتباره السلاح الرئيسي لمجابهة كافة التحديات داخليا وخارجيا وبخاصة في ظل ماتمر به المنطقة العربية ودول الجوار من نزاعات وصراعات اقليمية.

ومن جانبه وجه المستشار محمود عبدالتواب الشكر والتحية لرئيس الجمهورية ورجال الجيش والشرطة مهنئًا الإخوه الأقباط بعيد الميلاد المجيد موضحا ان الله تعالى عز وجل ورسولنا الكريم امرنا بالاعتصام وعدم الفرقة، وعليه فإن ما تتعرض له مصر الآن من مخاطر تهدد الأمن القومي يستوجب ضرورة الاصطفاف والالتفاف حول الوطن لدعمه، موجهًا رسالته إلى الشباب بضرورة التكاتف والقيام بالدور المنوط بهم وعدم الانسياق وراء الشائعات وأخذ الحيطة والحذر من كل ما يُروج له من اكاذيب عبر الوسائل الإلكترونية بقصد العمل على تزييف الوعي وقلب الحقائق وتشويه انجازات الدولة بهدف زعزعة امن الوطن واستقراره.

كما دعا الدكتور عاصم العيسوي إلى ضرورة نشر قيم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي في مواجهة محاولات وقوى تسعى إلى تعطيل مسيرة التنمية مؤكدًا على دور الاسرة والمؤسسات التعليمية والدينية في تعزيز قيم الانتماء والواجب الاخلاقي والاجتماعي لخلق جيل صالح واع مدركا لما يدور حوله من محاولات آثمة للنيل من الوطن وأبنائه.

واشار الدكتور اسامة مخلوف إلى ان دور الشعب لا يقل اهمية عن دور الدولة خاصة خلال هذه المرحلة فمصر تتعرض لحرب شائعات فلا بد من تعزيز روح المشاركة والمسؤولية المجتمعية فنحن بصدد معركة وعي ومن الضروري ان نقرأ جيدا ما يُبث من أخبار والتحقق من صحتها ومحاولة فهمها وعدم تصديق اي اخبار مغلوطة كما أكد مخلوف على ضرورة الوقوف صفا واحدًا والعمل على استعادة الثقة وتنمية الوعي لدى الشعب بكل طوائفه.

واوضح الدكتور على فتحي، دور الأزهر والمؤسسات الدينية في مواجهة الشائعات والتوعية بخطورتها فهي من الامراض الاجتماعية التي بامكانها ان تؤثر على دعائم الاستقرار وتنشر الفتن ،كما اكد على ضرورة التماسك الداخلي واصفًا إياه بإنه خط الدفاع الأول ضد محاولات زعزعة الامن والاستقرار القومي فلا بد من دعم ثقافة الحوار وتحقيق التلاحم الوطني وتعزيز القيم الأخلاقية.



وأضاف القمص لوقا يوسف ان مايحدث حولنا يؤكد سلامة الطريق الذي انتهجته الدولة المصرية مما جعل مصر واحة الاستقرار في وسط اقليم مضطرب فقوة الجيش المصرى هي صمام الامن والأمان مشددًا على ضرورة إشراك المواطنين في القرار، والشفافية في توصيل المعلومة باستمرار لبناء الثقه ومقاومة الشائعات.

وفي نهاية اللقاء قامت مروة ايهاب ابوصميدة بتقديم الشكر للسادة الحضور مؤكدًة على ضرورة الاصطفاف الوطني والوحدة واننا كلنا مسئولون كلُ في مكانه عن التصدي لأي شيء يعكر صفو المجتمع واستقراره فهناك الكثير من التحديات التي تقابلها الدولة والكثير من الشائعات والأفكار الهدامة التي يتم بثها فلا بد من التصدي لها من خلال تضافر الجهود في رفع الوعي لدى المواطنين لتختم حديثها بشعار الحملة الإعلامية للهيئة العامة للاستعلامات " اتحقق قبل ما تصدق"

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